吉里巴斯反對黨已被告知「將與台灣斷交」　最快今天宣布

▲吉里巴斯現任總統馬茂（Taneti Maamau）。（圖／達志影像／美聯社）



記者丁維瑀／綜合報導

索羅門群島日前才宣布要與我斷交，另一個我太平洋友邦吉里巴斯也傳出生變警訊。吉國反對黨則表示，已得知政府決定結束與台灣的外交關係，轉與中國建交。

《中央社》報導，「太平洋島國新聞協會」（PINA）引述吉里巴斯反對黨「真理砥柱黨」（Boutokan te Koaua）說法指出，他們接獲通知，政府將於今（20）日宣布轉與中國建交的消息。真理砥柱黨認為，吉國是民主國家，對於政府迫切的決定感到震驚，一定有未公開的內幕。

真理砥柱黨表示，現任政府曾承諾人民，要維護與台灣的外交關係。對此，真理砥柱黨很遺憾政府違背諾言，且政府沒有向國會說明消息，忽略人民的感受。

《紐西蘭國家廣播電台》（RNZ）則報導，吉里巴斯前總統塔巴伊（Ieremia Tabai）爆料，政府決定轉與中國建交，結束與台灣的外交關係，至少有1名部長證實這個消息。

根據外交部資訊，吉里巴斯為世界最大的珊瑚環礁島國，陸地面積811平方公里，33個大小島嶼分佈於360萬平方公里的海域，東西幅員達4000多公里。吉國總人口約11萬人，首都塔拉瓦（Tarawa）人口則約5萬餘人。

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