　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

吉里巴斯反對黨已被告知「將與台灣斷交」　最快今天宣布

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼吉里巴斯總統馬茂（Taneti Maamau）。（圖／達志影像／美聯社）

▲吉里巴斯現任總統馬茂（Taneti Maamau）。（圖／達志影像／美聯社）

記者丁維瑀／綜合報導

索羅門群島日前才宣布要與我斷交，另一個我太平洋友邦吉里巴斯也傳出生變警訊。吉國反對黨則表示，已得知政府決定結束與台灣的外交關係，轉與中國建交。

《中央社》報導，「太平洋島國新聞協會」（PINA）引述吉里巴斯反對黨「真理砥柱黨」（Boutokan te Koaua）說法指出，他們接獲通知，政府將於今（20）日宣布轉與中國建交的消息。真理砥柱黨認為，吉國是民主國家，對於政府迫切的決定感到震驚，一定有未公開的內幕。

真理砥柱黨表示，現任政府曾承諾人民，要維護與台灣的外交關係。對此，真理砥柱黨很遺憾政府違背諾言，且政府沒有向國會說明消息，忽略人民的感受。

《紐西蘭國家廣播電台》（RNZ）則報導，吉里巴斯前總統塔巴伊（Ieremia Tabai）爆料，政府決定轉與中國建交，結束與台灣的外交關係，至少有1名部長證實這個消息。

根據外交部資訊，吉里巴斯為世界最大的珊瑚環礁島國，陸地面積811平方公里，33個大小島嶼分佈於360萬平方公里的海域，東西幅員達4000多公里。吉國總人口約11萬人，首都塔拉瓦（Tarawa）人口則約5萬餘人。

►吉里巴斯恐斷交　蔡英文：外交部全程掌握！陸打壓持續進行

►我沒有遲到，是時間遲到了！

ET快訊
幕後／吉里巴斯開口要「7000萬美元737飛機」　陸拿國產C
LIVE／5天斷2國！吉里巴斯斷交　外交部記者會說明
快訊／吉里巴斯與我斷交！台灣邦交國僅剩15國
植物人躺5年奇蹟醒來！70歲雙親驚喜痛哭…2年後「結局心酸」
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

攝影師實測iPhone 11 Pro狂讚　夜間模式一開…果粉驚艷強大對比照

一把傘癱瘓公司！員工「卡門外2天」...2萬網友幫出主意

10歲童狂縱火！「想看消防員滅火」3個月燒12間房　單親媽帶8孩火場逃命

搶錯人了！大肚孕婦持刀搶錢　反被81歲勇嬤擊退：敢碰我退休金

iPhone 11 Pro防水實測！直接整罐可樂淋上去　再拿去沖洗…滑起來超順

吉里巴斯反對黨已被告知「將與台灣斷交」　最快今天宣布

日限制對韓出口「反打擊自家經濟」　聯手三星打造5G奧運也有變數

川普口袋露出神秘20美元...親解答：用來付小費！想討「有錢照」

「政府決定本周與台斷交」　吉里巴斯前總統爆：轉與中國建交

25歲牙痛女睡醒變成「藍血人」憂鬱難呼吸！　醫：止痛藥釀禍

3C達人搶先開箱iPhone 11！　逆光＋夜景拍攝...實測超有感

恭喜楊丞琳變「李太太」啦　 婚禮沒有伴娘..潘瑋柏死心吧!!!

超深事業線「爆加30公分」到人中 測友觀察力網笑瘋：男生最細心

快訊／金泰希生了！「二寶性別公開」　 粉絲淚推：Rain圓夢了

老司機深夜帶路！吃遍在地美食　Joeman嚐米漿：願意2點來買

萌柴化身「FoodShiba」接訂單　背粉紅外送包...網：快送來我家

李榮浩當場邀學員「去我演唱會唱」 王力宏.那英聽參賽者表演感動哭！　

楊丞琳證實結婚！　甜笑認了領證，瞞2天鬆口細節

南非男孩首嚐珍奶緊張度爆表！ 他一臉驚恐：看起來好像豹QQ

打鼓神童！8歲妹表演氣勢UP　音樂老師盛讚：她有無比潛力

攝影師實測iPhone 11 Pro狂讚　夜間模式一開…果粉驚艷強大對比照

一把傘癱瘓公司！員工「卡門外2天」...2萬網友幫出主意

10歲童狂縱火！「想看消防員滅火」3個月燒12間房　單親媽帶8孩火場逃命

搶錯人了！大肚孕婦持刀搶錢　反被81歲勇嬤擊退：敢碰我退休金

iPhone 11 Pro防水實測！直接整罐可樂淋上去　再拿去沖洗…滑起來超順

吉里巴斯反對黨已被告知「將與台灣斷交」　最快今天宣布

日限制對韓出口「反打擊自家經濟」　聯手三星打造5G奧運也有變數

川普口袋露出神秘20美元...親解答：用來付小費！想討「有錢照」

「政府決定本周與台斷交」　吉里巴斯前總統爆：轉與中國建交

25歲牙痛女睡醒變成「藍血人」憂鬱難呼吸！　醫：止痛藥釀禍

記取921慘痛！消防署大規模震災演練　4國防災專家前來取經

台股收盤上漲34點　收復10900點整點關卡

撿屍畫面曝光！2男灌醉熱褲學妹　拖進摩鐵輪流「衝刺」還用牙刷刷下體滅證

中職／赫猛戰多猛　運彩看好兄弟比較猛

開瑪莎拉蒂！長髮正妹酒駕被攔拗「明天要上學」　交警霸氣回：坐完牢再去

遭檢警質疑賣「仿冒品」！連千毅委託律師「3點聲明」喊告：全是真品...

離奇！工人爬樹修剪枯枝　樹幹突然斷裂砸碎他的頭

日本浴缸「不明突出物」功用？　達人解密貼心妙用：坐著洗澡可放肥皂

超療癒扭蛋！「企鵝家族」「鞠躬動物二禮」　有禮貌的狐狸太可愛

快門左右滑有新功能！iPhone 11 Pro Max「12特色出爐」　莫莉實測夜幕綠：臉秒小3號

舞廳大燈一開...小姐「辣腿+白皙渾圓彈出」一字排開　下秒拿粉餅往臉狂拍

國際熱門新聞

一家人到海灘木屋度假　隔天老婆..

網美死前畫面曝光！全身癱軟遭拖..

弱智男烹姪女屍　女童雙親可判死

即／華盛頓槍擊1死5傷　距白宮..

女護士被勒斃險被姦屍！男面臨死..

英軍現役橄欖球隊　參拜靖國神社

瑞士蘇黎世警局　裝備開箱源頭曝

即／F-16墜毀　飛行員撞高壓..

他15歲爽中樂透斷親情　晚年潦..

雷暴擊中圍籬　23頭牛「僵硬翻..

暴風雨雲層閃現「銀色圓盤飛行物..

「小男孩」抽菸被罵爆　這張臉竟..

短期內若無協議　白邦瑞：貿易戰..

牆角撈蓬鬆毛球　下秒「黑色點點..

更多熱門

相關新聞

中國企業標下225億索羅門金礦工程

索羅門宣佈中斷與台灣邦交關係，轉向與大陸「建交」。總統蔡英文在16日晚間記者會上指出，大陸一再透過金錢、政治上的壓力，打壓台灣人的國際空間。不過，中國中鐵公司12日以8.25億美元（約合新台幣256億元）標下索羅門「金嶺」金礦的總工程。

吉里巴斯前總統：政府決定本周與台斷交

吉里巴斯恐斷交　蔡英文：外交部全程掌握！陸打壓持續進行

吉里巴斯傳斷交　柯P：擺出I don't care態度

吉里巴斯恐與台斷交　外交部有掌握：與吉國溝通中

關鍵字：

吉里巴斯外交

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 韓國瑜 尹衍樑 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 颱風即時 登革熱 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

性侵後分屍13塊　 死者家屬二審庭外飛踢

工地夫妻用餐！孩棄髒…媽高EQ教育

韓國瑜鳳山參拜「現場不到60人」…韓粉公布照片

連千毅事蹟起底！擁「6架超跑」　巨乳辣妻長腿逆天

即／連千毅深夜直播道歉：大家一起開賓利

使用iPhone手機6大壞習慣

2男輪流撿屍學妹　事後拿牙刷刷洗滅證

醫曝「咖啡禁忌族群」：看舌頭一秒判斷

塔巴大轉彎逼台！2地區風雨時程出爐

連千毅「竹聯底尬上地頭蛇」　大哥和解小弟砸倉庫

連千毅上銬畫面曝！單親媽借10萬「卻被吞2千萬店」

國防部換迷彩服違約　慘賠廠商5700萬

婆婆逼送走女兒　20年後真相逼哭于美人

快訊／吉里巴斯與我斷交！台灣邦交國僅剩15國

「網紅4死車禍」奪命瞬間曝光！

更多

最夯影音

更多

3C達人搶先開箱iPhone 11！　逆光＋夜景拍攝...實測超有感

恭喜楊丞琳變「李太太」啦　 婚禮沒有伴娘..潘瑋柏死心吧!!!

超深事業線「爆加30公分」到人中 測友觀察力網笑瘋：男生最細心

快訊／金泰希生了！「二寶性別公開」　 粉絲淚推：Rain圓夢了

老司機深夜帶路！吃遍在地美食　Joeman嚐米漿：願意2點來買

熱門快報

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面