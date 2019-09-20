　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

給用海人安全回家路！　氣象局推海象平台「整合風、浪、流」

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼航行海象SAFE SEE e平台。（圖／翻攝自氣象局）

▲航行海象SAFE SEE e平台發布，可即時提供海象資訊。（圖／翻攝自氣象局網站）

記者胡順惠／台北報導

統計資料顯示，自2000至2018年台灣附近海域船隻遭受大浪襲擊導致翻覆的事件，共造成830人落海，其中失蹤或死亡者有352人。為提升海氣象資訊服務、增進航行安全，交通部氣象局20日推出「航行海象SAFE SEE e平台」，整合風、浪、流等海氣象監測及預報資訊，新增「航行舒適度」及「異常波浪潛勢」等資訊服務，讓使用者可依據需求取得各種逐時海象資訊及變化趨勢。

氣象局指出，由於近年來海上作業、運輸與遊憩活動蓬勃發展，然而海上卻隱藏著致災風險，基於為民服務，保障生命財產目的，建置此整合海上活動所需訊息的海象資訊平台。氣象局說，除利用官網提供一般民眾航行海象資訊外，另也建置海象災防環境資訊平台，提供資料以利下游相關機關創新加值應用。

請繼續往下閱讀...

▲▼中央氣象局於今天推出「航行海象SAFE SEE e平台」。（圖／氣象局提供）

▲航行海象SAFE SEE e平台有新功能。（圖／氣象局提供）

中央氣象局副局長程家平表示，台灣是一個環海國家，有很多海象活動，海上漁業遊憩活動增加，海上有許多危險，氣象局有必要發展整合性發展平台，過去幾年已投入海象氣象災防系統發展，提供海上風浪預警相關資訊、海上搜救、預報資訊，整合波、流、潮、浪相關資訊，還有應用型的資訊，像是船型舒適度、浪級相關資訊顯示，提供民眾海上資訊。

▲▼中央氣象局副局長程家平。（圖／記者胡順惠攝）

▲中央氣象局副局長程家平。（圖／記者胡順惠攝，下同）

海象測報中心主任滕春慈指出，氣象局跟不同產官學研跨域合作，整合風波潮流觀測跟預報資訊，依照船型提供船型舒適度、異常波浪潛勢等加值產品，除了提供藍色公路，也可以讓使用者依自身需求選任意點或航線，提供所有海況資訊趨勢，透過平台協助用海人在海上避開高風險潛勢區域，同時也提供海況回報功能，希望民眾多多透過回報功能互動。

▲▼中央氣象局海象測報中心主任滕春慈。（圖／記者胡順惠攝

▲中央氣象局海象測報中心主任滕春慈。

平台上，已有藍色公路海氣象預報、海岸潮線預報、漁業海溫預警及海難漂流預報等服務，一般民眾點我可查詢可由http://safesee.cwb.gov.tw或官網海象／航行海象讀取資料，其中具地點或航線之隨選功能便利使用者查詢，在呈現上也將顯示介面提升為地理資訊呈現，未來該局仍會持續進行跨域合作提供多元應用產品，明年將再研發提供海岸休閒海象、帆船潮流預報、極端暴潮與海平面趨勢等產品。

► 欸~妳過來一下！妳過來一下

ET快訊
幕後／吉里巴斯開口要「7000萬美元737飛機」　陸拿國產C
LIVE／5天斷2國！吉里巴斯斷交　外交部記者會說明
快訊／吉里巴斯與我斷交！台灣邦交國僅剩15國
植物人躺5年奇蹟醒來！70歲雙親驚喜痛哭…2年後「結局心酸」
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

他29歲想轉行卻卡關　洪雪珍「標籤論」：沒有早知道，只有「早去做」

只有15天！指定餐廳下單「髒比套餐」　戶戶送帶你看《屍樂園2》首映

上班還得帶小孩！每天「2a.m」才睡　另一半：你整天在家多整理...讓她秒爆氣

雲門再成為「台灣面對世界的名片」！林懷民《關於島嶼》獲選英國「21世紀頂尖舞作」

蔡英文論文紙本曝光！　國圖翻出兩冊期刊「都已提供數位閱覽」

給用海人安全回家路！　氣象局推海象平台「整合風、浪、流」

每年80億根有毒菸蒂流入環境　學者研究：影響生態進入食物鏈

全台靈異跳頻！10：59一到「強迫看英文」　網驚：以為機上盒壞掉了

小六時被酸記超多年！辣媽出賣女兒睡顏　網一看「母胎假睫毛」美炸...全信了

少了一隻手和腳！永和獨臂哥「寫一手好字」擺攤...狂吃紅單　網心疼揪朝聖

3C達人搶先開箱iPhone 11！　逆光＋夜景拍攝...實測超有感

恭喜楊丞琳變「李太太」啦　 婚禮沒有伴娘..潘瑋柏死心吧!!!

超深事業線「爆加30公分」到人中 測友觀察力網笑瘋：男生最細心

快訊／金泰希生了！「二寶性別公開」　 粉絲淚推：Rain圓夢了

老司機深夜帶路！吃遍在地美食　Joeman嚐米漿：願意2點來買

萌柴化身「FoodShiba」接訂單　背粉紅外送包...網：快送來我家

李榮浩當場邀學員「去我演唱會唱」 王力宏.那英聽參賽者表演感動哭！　

楊丞琳證實結婚！　甜笑認了領證，瞞2天鬆口細節

南非男孩首嚐珍奶緊張度爆表！ 他一臉驚恐：看起來好像豹QQ

打鼓神童！8歲妹表演氣勢UP　音樂老師盛讚：她有無比潛力

他29歲想轉行卻卡關　洪雪珍「標籤論」：沒有早知道，只有「早去做」

只有15天！指定餐廳下單「髒比套餐」　戶戶送帶你看《屍樂園2》首映

上班還得帶小孩！每天「2a.m」才睡　另一半：你整天在家多整理...讓她秒爆氣

雲門再成為「台灣面對世界的名片」！林懷民《關於島嶼》獲選英國「21世紀頂尖舞作」

蔡英文論文紙本曝光！　國圖翻出兩冊期刊「都已提供數位閱覽」

給用海人安全回家路！　氣象局推海象平台「整合風、浪、流」

每年80億根有毒菸蒂流入環境　學者研究：影響生態進入食物鏈

全台靈異跳頻！10：59一到「強迫看英文」　網驚：以為機上盒壞掉了

小六時被酸記超多年！辣媽出賣女兒睡顏　網一看「母胎假睫毛」美炸...全信了

少了一隻手和腳！永和獨臂哥「寫一手好字」擺攤...狂吃紅單　網心疼揪朝聖

2019夏日歌曲盤點！納斯小子穩居冠　尚恩曼德斯2首上榜

人潮又要塞爆了！國產雜糧十大經典體驗路線　台東關山奪第一

國慶焰火24日試放河濱公園不開放　高屏大橋勿停留觀賞

新聞傳播協會最新民調出爐！　花蓮在16縣市獲獎最多

記取921慘痛！消防署大規模震災演練　4國防災專家前來取經

台股收盤上漲34點　收復10900點整點關卡

撿屍畫面曝光！2男灌醉熱褲學妹　拖進摩鐵輪流「衝刺」還用牙刷刷下體滅證

中職／赫猛戰多猛　運彩看好兄弟比較猛

開瑪莎拉蒂！長髮正妹酒駕被攔拗「明天要上學」　交警霸氣回：坐完牢再去

遭檢警質疑賣「仿冒品」！連千毅委託律師「3點聲明」喊告：全是真品...

辦28人性愛趴直擊女友戰6男　男友：給她難忘的20歲生日

生活熱門新聞

工地夫妻用餐！孩棄髒…媽高E..

塔巴大轉彎逼台！2地區風雨時程..

買到iPhone 11機王！他..

塔巴颱風轉彎甩水！北台越晚雨越..

大叔插隊點餐　店員秒擊落！她爽..

2歲女狂衝…貨車下秒要撞上！虎..

最怕自備環保杯！飲料員：會升天..

咖啡被打翻！高鐵白T帥哥超暖　..

寶寶版開箱！萌炸2萬網友

颱風環流擦邊！北北基等6縣市發..

左右2女傳衛生棉救急！她幫傳秒..

回家拆好市多女襪！她一聞崩潰：..

全台09:21發「地震速報」演..

中秋節買吐司！老闆燦笑他卻好心..

更多熱門

相關新聞

航海人員放榜了！88人月薪10萬起跳

108年第三次航海人員測驗於20日上午放榜。交通部航港局表示，本次測驗到考人數495人，一、二等船副、管輪等4個類科總合格人數計99人，整體合格率為20%，一等船副 60人、一等管輪 28人，榜首分別來自國立高雄科技大學及國立台灣海洋大學，只要在船上實習1年後，初任薪資10萬起跳，等同邁入百萬年薪俱樂部。

颱風環流擦邊！北北基等6縣市發豪大雨特報

全台09:21發「地震速報」演練！

10月底前要考到執登　自救會：不可能的任務

路口右轉易車禍！運研所這招降5成事故率

關鍵字：

航行海象SAFE SEE e平台海氣象監測交通部氣象局

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 韓國瑜 尹衍樑 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 颱風即時 登革熱 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

性侵後分屍13塊　 死者家屬二審庭外飛踢

工地夫妻用餐！孩棄髒…媽高EQ教育

韓國瑜鳳山參拜「現場不到60人」…韓粉公布照片

連千毅事蹟起底！擁「6架超跑」　巨乳辣妻長腿逆天

即／連千毅深夜直播道歉：大家一起開賓利

使用iPhone手機6大壞習慣

2男輪流撿屍學妹　事後拿牙刷刷洗滅證

醫曝「咖啡禁忌族群」：看舌頭一秒判斷

塔巴大轉彎逼台！2地區風雨時程出爐

連千毅「竹聯底尬上地頭蛇」　大哥和解小弟砸倉庫

連千毅上銬畫面曝！單親媽借10萬「卻被吞2千萬店」

國防部換迷彩服違約　慘賠廠商5700萬

婆婆逼送走女兒　20年後真相逼哭于美人

快訊／吉里巴斯與我斷交！台灣邦交國僅剩15國

「網紅4死車禍」奪命瞬間曝光！

更多

最夯影音

更多

3C達人搶先開箱iPhone 11！　逆光＋夜景拍攝...實測超有感

恭喜楊丞琳變「李太太」啦　 婚禮沒有伴娘..潘瑋柏死心吧!!!

超深事業線「爆加30公分」到人中 測友觀察力網笑瘋：男生最細心

快訊／金泰希生了！「二寶性別公開」　 粉絲淚推：Rain圓夢了

老司機深夜帶路！吃遍在地美食　Joeman嚐米漿：願意2點來買

熱門快報

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面