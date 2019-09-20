給用海人安全回家路！　氣象局推海象平台「整合風、浪、流」

▲航行海象SAFE SEE e平台發布，可即時提供海象資訊。（圖／翻攝自氣象局網站）

記者胡順惠／台北報導

統計資料顯示，自2000至2018年台灣附近海域船隻遭受大浪襲擊導致翻覆的事件，共造成830人落海，其中失蹤或死亡者有352人。為提升海氣象資訊服務、增進航行安全，交通部氣象局20日推出「航行海象SAFE SEE e平台」，整合風、浪、流等海氣象監測及預報資訊，新增「航行舒適度」及「異常波浪潛勢」等資訊服務，讓使用者可依據需求取得各種逐時海象資訊及變化趨勢。

氣象局指出，由於近年來海上作業、運輸與遊憩活動蓬勃發展，然而海上卻隱藏著致災風險，基於為民服務，保障生命財產目的，建置此整合海上活動所需訊息的海象資訊平台。氣象局說，除利用官網提供一般民眾航行海象資訊外，另也建置海象災防環境資訊平台，提供資料以利下游相關機關創新加值應用。

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▲航行海象SAFE SEE e平台有新功能。（圖／氣象局提供）

中央氣象局副局長程家平表示，台灣是一個環海國家，有很多海象活動，海上漁業遊憩活動增加，海上有許多危險，氣象局有必要發展整合性發展平台，過去幾年已投入海象氣象災防系統發展，提供海上風浪預警相關資訊、海上搜救、預報資訊，整合波、流、潮、浪相關資訊，還有應用型的資訊，像是船型舒適度、浪級相關資訊顯示，提供民眾海上資訊。

▲中央氣象局副局長程家平。（圖／記者胡順惠攝，下同）

海象測報中心主任滕春慈指出，氣象局跟不同產官學研跨域合作，整合風波潮流觀測跟預報資訊，依照船型提供船型舒適度、異常波浪潛勢等加值產品，除了提供藍色公路，也可以讓使用者依自身需求選任意點或航線，提供所有海況資訊趨勢，透過平台協助用海人在海上避開高風險潛勢區域，同時也提供海況回報功能，希望民眾多多透過回報功能互動。

▲中央氣象局海象測報中心主任滕春慈。

平台上，已有藍色公路海氣象預報、海岸潮線預報、漁業海溫預警及海難漂流預報等服務，一般民眾點我可查詢可由http://safesee.cwb.gov.tw或官網海象／航行海象讀取資料，其中具地點或航線之隨選功能便利使用者查詢，在呈現上也將顯示介面提升為地理資訊呈現，未來該局仍會持續進行跨域合作提供多元應用產品，明年將再研發提供海岸休閒海象、帆船潮流預報、極端暴潮與海平面趨勢等產品。

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