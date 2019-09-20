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iPhone 11大陸買家集中二線城市　電商數據：八成是新客

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▲▼iPhone 11。（圖／記者邱倢芯攝）

▲iPhone 11。（圖／記者邱倢芯攝）

記者馬叔安／綜合報導

隨著iPhone11開賣，在大陸也引發熱購，根據電商平台「天貓」數據統計，iPhone 11購買用戶中，80%是最近一年沒有在該平台買過蘋果手機的「新客」，其中佔比最多的是二線城市為27%，四線及以下城市用戶則佔35%。此外，購買排名第一的是廣東省，其次則為浙江和江蘇。

13日晚8點，iPhone 11系列新品正式在天貓開啟預售。根據《澎湃新聞》，根據以往的數據，iPhone想比市場上其他品牌的手機，其主力消費人群更加集中在一線城市和新一線城市，iPhone 11購買用戶中，四線及以下城市用戶佔比35%，六線城市買家占比18%直逼三線城市買家佔比的19%，與一線城市買家佔比的20%。

▲上海直擊蘋果iPhone 11開賣！超狂果粉手機、手錶都要頂級的。（圖／記者洪聖壹攝）

▲上海直擊蘋果iPhone 11開賣！超狂果粉手機、手錶都要頂級的。（圖／記者洪聖壹攝）

報導因此推論，「『小鎮青年』或許成為了新iPhone的消費主力。」購買排名方面，除了前三甲的粵、浙、蘇之外，其次還有上海、北京、山東、福建、湖北、四川、河南。

蘋果11日舉行了（Apple）今日發表3款新一代旗艦手機，新的相機鏡頭成為外界看點，入門款iPhone 11上市價更比前代便宜，更首次在發佈會上與華為手機比較功能。許多大陸網友紛紛批評，新iPhone沒有5G，跟不上時代。

►上海直擊蘋果iPhone 11開賣！超狂果粉手機、手錶都要最好的

►iPhone11「大降價」被嫌貴　大陸網友笑：5G都沒有還吹！

►時間存在的意義就是襯托妳的美麗！

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