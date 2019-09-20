退休警媒介陸女「礁溪極樂自由行」　遭扣300萬…他怒：拉皮條沒賺那麼多

▲宜蘭退休男警媒介自由行陸女「外送」，檢方偵訊時還想保住遭扣3百萬元現金。（示意圖／123RF）

記者游芳男／宜蘭報導

退休潘姓男警「轉行」，在宜蘭礁溪等地「外送」賣淫，被宜蘭檢方與礁溪分局循線查獲，扣得筆記型電腦、帳冊、花名冊、保險套及新台幣、人民幣、港幣等，計約300萬元現金等物。潘男雖堅稱被查押的現金，是其他投資所得，檢方仍依妨害風化、違反台灣地區與大陸地區人民關係條例等罪，將潘男等人起訴。

起訴書指出，退休潘姓男警與吳姓女友，以經營的旅館當應召站，招攬中國女子賣淫，每次向男客收取2千元至2千500元不等的現金。

而且潘男還以「茗茶外送」之名，透過微信、LINE等通訊軟體攬客，派車伕到客人指定地點「服務」。

另自由行大陸籍陳姓男子，與招攬的大陸賣淫女子一同抵台後，採用與潘男類似賣淫手法招客，陳男的賣淫集團為避免遭緝查，陳男與旗下小姐，均在簽證規定時間內離去。

檢方偵訊時，潘男坦承犯行，但對於被檢方扣得的300萬元現金，辯稱，其中僅20到30萬元，為經營應召站的營收，所餘款項是透過其它投資得來。

潘男說法因被扣得的款項金額太大，不被採信，遭到沒收，宜蘭檢方依妨害風化、違反台灣地區與大陸地區人民關係條例等罪，將潘男、吳女、陳男等人起訴。

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