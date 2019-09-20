蔡英文論文紙本曝光！　國圖翻出兩冊期刊「都已提供數位閱覽」

▲蔡英文1983年27、28期的紙本論文收藏在國家圖書館館內 。（圖／記者崔至雲攝）

記者崔至雲／台北報導

總統蔡英文博士論文爭議持續延燒，有名嘴指出蔡英文1983年27、28期的2份政大升等論文「正在消失中」。國家圖書館昨（19日）發布聲明稿澄清「並無不見」，且兩冊都在館內提供數位閱覽。《ETtoday新聞雲》（20日）實地前往國圖查詢，經過館內導覽人員協助，確實在國圖所建置的「台灣期刊論文索引系統」中查詢到，紙本論文也經由館內妥善保存中。



國圖昨日新聞稿說明，總統升等論文期刊仍收藏於國圖並無不見，由於登載該論文的刊物，國圖僅收錄一本，因此不提供紙本調閱，如有特殊需要，可洽詢櫃檯調閱。國圖館員也向《ETtoday新聞雲》指出，通常會希望論文撰寫者提供2份刊物，以利讓民眾查閱，但如果撰寫者只提供一冊，國圖將收納至蒐藏室中，就不會放置在一般民眾可查閱的書架上，但現在許多文獻都數位化，因此若民眾需要查詢架上查詢不到的論文，也可至國圖書所建置的「台灣期刊論文索引系統」查詢。

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▲▼ 蔡英文論文 。（圖／記者崔至雲攝）

國圖館員也重申，蔡英文的論文國圖館妥適保存中，蔡英文的論文已建立在館藏管理系統之著錄「台灣期刊論文索引系統」中，實體紙本也有收才在館內，並無不見，但基於著作權法規定之限制，不提供紙本調閱，若有讀者堅持希望看到該紙本資料，仍可洽詢櫃檯調閱。

▲蔡英文論文也都收藏在國圖的數位閱覽中。（圖／記者崔至雲攝）

