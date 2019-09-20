　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

每年80億根有毒菸蒂流入環境　學者研究：影響生態進入食物鏈

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼ 香菸,菸蒂。（圖／免費圖庫pixabay）

▲根據統計近5年每年約有80億根有毒菸蒂流入環境中。（示意圖／免費圖庫pixabay）

記者許展溢／台北報導

環保署今（20日）指出，統計去年亂丟菸蒂案件約7萬1千件，近5年每年則約有80億根有毒菸蒂流入環境中，將影響環境進入食物鏈，對國人健康會造成危害，明天就是「世界清潔日」，將在13個縣市同步展開「菸蒂不落地、街道更美麗」活動，並呼籲只要亂丟菸蒂，最高將開罰6千元。

環保署統計去年全國共處分違反廢棄物清理法（廢清法）第27條第1款案件約9萬8千件，其中亂丟菸蒂案件約7萬1千件，約占所有處分案件72.4%，顯示將近3/4處分案件為亂丟菸蒂行為。

請繼續往下閱讀...

▲▼環保志工們，在羅東中山公園與夜市四週撿拾菸蒂、菸盒及垃圾，更有家長帶孩子響應淨街活動。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

▲13個縣市將在世界清潔日同步展開「菸蒂不落地、街道更美麗」活動。（示意圖／記者游芳男翻攝）

環署環管處表示，菸蒂多由醋酸纖維素（cellulose acetate）所製成，醋酸纖維素是塑膠的1種，在環境中需要10年或更久的時間才能分解。根據統計，近5年我國每年約銷售321億根香菸、若有1/4菸蒂遭亂丟，依此統計，每年約有80億根菸蒂流布於環境中。

環管處提到，據學者研究菸蒂中含有數千種化學物質，如尼古丁、砷、鉛、銅、鉻、鎘及多環芳烴類，遭亂丟菸蒂內的有毒物質，會溶出流入水體環境，影響環境及海洋生態，進而進入食物鏈，對於環境及國人健康都會造成危害。

▲▼菸蒂，菸灰缸，抽菸，二手菸，三手菸。（示意圖／ETtoday資料照）

▲遭亂丟菸蒂內的有毒物質，會溶出流入水體環境影響環境及海洋生態。（示意圖／ETtoday資料照）

環署宣示，各地機關除將持續取締及告發亂丟菸蒂行為人外，將與衛生機關研議設置戶外定點吸菸區、加強向連鎖便利商店及咖啡店等業者宣導依廢清法第11條第2款規定善盡騎樓環境清潔維護責任，並踴躍加入環保署環境友善店家認養行動。

環署表示，目前全國已有超過2萬家店家加入認養，另連鎖便利商店及咖啡店則有超過4700家店家加入認養，將自主維護店家周邊環境清潔，以減少菸蒂等廢棄物造成環境髒亂的情形。最後呼籲依廢清法規定，對於拋棄煙蒂等行為人可處新台幣1200至6000元罰鍰。

►生火了！連我媽都用到發光

ET快訊
幕後／吉里巴斯開口要「7000萬美元737飛機」　陸拿國產C
LIVE／5天斷2國！吉里巴斯斷交　外交部記者會說明
快訊／吉里巴斯與我斷交！台灣邦交國僅剩15國
植物人躺5年奇蹟醒來！70歲雙親驚喜痛哭…2年後「結局心酸」
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

他29歲想轉行卻卡關　洪雪珍「標籤論」：沒有早知道，只有「早去做」

只有15天！指定餐廳下單「髒比套餐」　戶戶送帶你看《屍樂園2》首映

上班還得帶小孩！每天「2a.m」才睡　另一半：你整天在家多整理...讓她秒爆氣

雲門再成為「台灣面對世界的名片」！林懷民《關於島嶼》獲選英國「21世紀頂尖舞作」

蔡英文論文紙本曝光！　國圖翻出兩冊期刊「都已提供數位閱覽」

給用海人安全回家路！　氣象局推海象平台「整合風、浪、流」

每年80億根有毒菸蒂流入環境　學者研究：影響生態進入食物鏈

全台靈異跳頻！10：59一到「強迫看英文」　網驚：以為機上盒壞掉了

小六時被酸記超多年！辣媽出賣女兒睡顏　網一看「母胎假睫毛」美炸...全信了

少了一隻手和腳！永和獨臂哥「寫一手好字」擺攤...狂吃紅單　網心疼揪朝聖

3C達人搶先開箱iPhone 11！　逆光＋夜景拍攝...實測超有感

恭喜楊丞琳變「李太太」啦　 婚禮沒有伴娘..潘瑋柏死心吧!!!

超深事業線「爆加30公分」到人中 測友觀察力網笑瘋：男生最細心

快訊／金泰希生了！「二寶性別公開」　 粉絲淚推：Rain圓夢了

老司機深夜帶路！吃遍在地美食　Joeman嚐米漿：願意2點來買

萌柴化身「FoodShiba」接訂單　背粉紅外送包...網：快送來我家

李榮浩當場邀學員「去我演唱會唱」 王力宏.那英聽參賽者表演感動哭！　

楊丞琳證實結婚！　甜笑認了領證，瞞2天鬆口細節

南非男孩首嚐珍奶緊張度爆表！ 他一臉驚恐：看起來好像豹QQ

打鼓神童！8歲妹表演氣勢UP　音樂老師盛讚：她有無比潛力

他29歲想轉行卻卡關　洪雪珍「標籤論」：沒有早知道，只有「早去做」

只有15天！指定餐廳下單「髒比套餐」　戶戶送帶你看《屍樂園2》首映

上班還得帶小孩！每天「2a.m」才睡　另一半：你整天在家多整理...讓她秒爆氣

雲門再成為「台灣面對世界的名片」！林懷民《關於島嶼》獲選英國「21世紀頂尖舞作」

蔡英文論文紙本曝光！　國圖翻出兩冊期刊「都已提供數位閱覽」

給用海人安全回家路！　氣象局推海象平台「整合風、浪、流」

每年80億根有毒菸蒂流入環境　學者研究：影響生態進入食物鏈

全台靈異跳頻！10：59一到「強迫看英文」　網驚：以為機上盒壞掉了

小六時被酸記超多年！辣媽出賣女兒睡顏　網一看「母胎假睫毛」美炸...全信了

少了一隻手和腳！永和獨臂哥「寫一手好字」擺攤...狂吃紅單　網心疼揪朝聖

記取921慘痛！消防署大規模震災演練　4國防災專家前來取經

台股收盤上漲34點　收復10900點整點關卡

撿屍畫面曝光！2男灌醉熱褲學妹　拖進摩鐵輪流「衝刺」還用牙刷刷下體滅證

中職／赫猛戰多猛　運彩看好兄弟比較猛

開瑪莎拉蒂！長髮正妹酒駕被攔拗「明天要上學」　交警霸氣回：坐完牢再去

遭檢警質疑賣「仿冒品」！連千毅委託律師「3點聲明」喊告：全是真品...

離奇！工人爬樹修剪枯枝　樹幹突然斷裂砸碎他的頭

日本浴缸「不明突出物」功用？　達人解密貼心妙用：坐著洗澡可放肥皂

超療癒扭蛋！「企鵝家族」「鞠躬動物二禮」　有禮貌的狐狸太可愛

快門左右滑有新功能！iPhone 11 Pro Max「12特色出爐」　莫莉實測夜幕綠：臉秒小3號

女騎士等紅燈1分鐘極速更衣　「脫剩黑色小可愛」眾人看呆

生活熱門新聞

工地夫妻用餐！孩棄髒…媽高E..

塔巴大轉彎逼台！2地區風雨時程..

買到iPhone 11機王！他..

塔巴颱風轉彎甩水！北台越晚雨越..

大叔插隊點餐　店員秒擊落！她爽..

2歲女狂衝…貨車下秒要撞上！虎..

最怕自備環保杯！飲料員：會升天..

咖啡被打翻！高鐵白T帥哥超暖　..

寶寶版開箱！萌炸2萬網友

颱風環流擦邊！北北基等6縣市發..

左右2女傳衛生棉救急！她幫傳秒..

回家拆好市多女襪！她一聞崩潰：..

全台09:21發「地震速報」演..

中秋節買吐司！老闆燦笑他卻好心..

更多熱門

相關新聞

國有地傾倒廢棄物　「檢警環平臺」專打環保蟑螂

新竹縣「檢警環平臺」於9月17日上午接獲民眾報案，疑似有2部自小貨車載運廢木板、廢磚塊等一般事業廢棄物，隨意傾倒在竹北市勝利七街二段安溪寮橋旁之國有財產局土地。竹北分局循線順利掌握3名嫌疑人並通知到案，除將3人依違反廢棄物清理法移送也同時要求將所傾倒之廢棄物限期清除。

開箱照+1環保署PO高科技化學特工隊

3億清潔隊制服亮相　年底前發放

創新廢棄物回收計畫　環保署最高補助500萬

學者盼國營事業加入「空汙預警應變體系」

關鍵字：

環保署菸蒂環境食物鏈世界清潔日廢清法國人健康

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 韓國瑜 尹衍樑 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 颱風即時 登革熱 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

性侵後分屍13塊　 死者家屬二審庭外飛踢

工地夫妻用餐！孩棄髒…媽高EQ教育

韓國瑜鳳山參拜「現場不到60人」…韓粉公布照片

連千毅事蹟起底！擁「6架超跑」　巨乳辣妻長腿逆天

即／連千毅深夜直播道歉：大家一起開賓利

使用iPhone手機6大壞習慣

2男輪流撿屍學妹　事後拿牙刷刷洗滅證

醫曝「咖啡禁忌族群」：看舌頭一秒判斷

塔巴大轉彎逼台！2地區風雨時程出爐

連千毅「竹聯底尬上地頭蛇」　大哥和解小弟砸倉庫

連千毅上銬畫面曝！單親媽借10萬「卻被吞2千萬店」

國防部換迷彩服違約　慘賠廠商5700萬

婆婆逼送走女兒　20年後真相逼哭于美人

快訊／吉里巴斯與我斷交！台灣邦交國僅剩15國

「網紅4死車禍」奪命瞬間曝光！

更多

最夯影音

更多

3C達人搶先開箱iPhone 11！　逆光＋夜景拍攝...實測超有感

恭喜楊丞琳變「李太太」啦　 婚禮沒有伴娘..潘瑋柏死心吧!!!

超深事業線「爆加30公分」到人中 測友觀察力網笑瘋：男生最細心

快訊／金泰希生了！「二寶性別公開」　 粉絲淚推：Rain圓夢了

老司機深夜帶路！吃遍在地美食　Joeman嚐米漿：願意2點來買

熱門快報

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面