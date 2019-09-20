每年80億根有毒菸蒂流入環境　學者研究：影響生態進入食物鏈

▲根據統計近5年每年約有80億根有毒菸蒂流入環境中。（示意圖／免費圖庫pixabay）

記者許展溢／台北報導

環保署今（20日）指出，統計去年亂丟菸蒂案件約7萬1千件，近5年每年則約有80億根有毒菸蒂流入環境中，將影響環境進入食物鏈，對國人健康會造成危害，明天就是「世界清潔日」，將在13個縣市同步展開「菸蒂不落地、街道更美麗」活動，並呼籲只要亂丟菸蒂，最高將開罰6千元。

環保署統計去年全國共處分違反廢棄物清理法（廢清法）第27條第1款案件約9萬8千件，其中亂丟菸蒂案件約7萬1千件，約占所有處分案件72.4%，顯示將近3/4處分案件為亂丟菸蒂行為。

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▲13個縣市將在世界清潔日同步展開「菸蒂不落地、街道更美麗」活動。（示意圖／記者游芳男翻攝）

環署環管處表示，菸蒂多由醋酸纖維素（cellulose acetate）所製成，醋酸纖維素是塑膠的1種，在環境中需要10年或更久的時間才能分解。根據統計，近5年我國每年約銷售321億根香菸、若有1/4菸蒂遭亂丟，依此統計，每年約有80億根菸蒂流布於環境中。

環管處提到，據學者研究菸蒂中含有數千種化學物質，如尼古丁、砷、鉛、銅、鉻、鎘及多環芳烴類，遭亂丟菸蒂內的有毒物質，會溶出流入水體環境，影響環境及海洋生態，進而進入食物鏈，對於環境及國人健康都會造成危害。

▲遭亂丟菸蒂內的有毒物質，會溶出流入水體環境影響環境及海洋生態。（示意圖／ETtoday資料照）

環署宣示，各地機關除將持續取締及告發亂丟菸蒂行為人外，將與衛生機關研議設置戶外定點吸菸區、加強向連鎖便利商店及咖啡店等業者宣導依廢清法第11條第2款規定善盡騎樓環境清潔維護責任，並踴躍加入環保署環境友善店家認養行動。

環署表示，目前全國已有超過2萬家店家加入認養，另連鎖便利商店及咖啡店則有超過4700家店家加入認養，將自主維護店家周邊環境清潔，以減少菸蒂等廢棄物造成環境髒亂的情形。最後呼籲依廢清法規定，對於拋棄煙蒂等行為人可處新台幣1200至6000元罰鍰。

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