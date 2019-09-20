全民搶iPhone新機　經銷商門市人山人海、預估整體業績可成長3成

▲iPhone 11系列新機今日開賣。（圖／Studio A提供）

記者邱倢芯／台北報導

Apple iPhone 11系列新機於今日(20)開賣，Apple經銷商德誼數位（DE）指出，今年一早開賣便人山人海，開賣日除了iPhone 11爆賣之外，相關時尚週邊配件如Case Mate品牌等，更激增30%，預計iPhone整體業績成長將突破3成。DE對於新iPhone的銷售相當有信心，且大膽預估開賣首週來客數將提升4倍，而超過40%人氣預約夜幕綠，已是最熱銷的iPhone新色。

▼iPhone 11開賣首日，DE門市湧進大批果粉。（圖／德誼數位提供）

今年德誼數位為了提高整體買氣與氣勢，於開賣首日推出「iPhone 11首賣三創排隊搶蘋果好禮」活動，更加碼買iPhone 11再抽iPhone 11好康，並推出攜碼門號購機優惠，最高現折14,000元，送40吋電視四選一方案，最高優惠25,900元。

DE也推出MacBook、iPad、iPhone、Apple Watch舊換新服務，最高現折26,000元(註1)，若舊換新再搭配攜碼999資費方案，門號最高可現折14,000 元，再額外加碼4,000元配件購物金，三重折扣最高享44,000元超殺優惠，搶先享受iPhone 11魅力。

德誼數位也觀察到，8成以上果粉購機後會立即加購周邊組合來保護愛機，從主打防摔的周邊，德誼不但具備軍規等級的保護殼，更在開賣即引進時尚配件週邊，引進前全球各大手機精品配件品牌Case Mate、adidas Original等獨賣特色周邊、甚至包含萬元以上客訂手工精品手機殼。

此外德誼數位更推出iPhone新機必備組合(3D螢幕保護貼、無線充電盤、指定防摔保護殼)，加購DE Care行動裝置二年期保險，再贈行動電源等超值購機優惠，最高優惠2,650元。

另一家蘋果經銷商Studio A門市在iPhone開賣首日也湧進了不少果粉；Studio A指出，為了回饋果粉，該公司也提供了安卓舊換新最高33,000元、加購SACare贈送好禮、門號優惠、10/31前會員點數100%折抵周邊配件、可搭配國旅卡；此外，買UAG殼可參加3D循環扇抽獎。

▼Studio A門市在iPhone開賣首日也湧進了不少果粉。（圖／Studio A提供）