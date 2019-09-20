iPhone 11開賣首日　遠傳推早鳥禮2小時就被掃光

▲iPhone11 系列一口氣推出多款新色 夜幕綠成為果粉心中首選顏色。（圖／遠傳電信提供）

記者余弦妙／台北報導

遠傳今(20)日開賣iPhone 11系列新機，遠傳「信義威秀門市」、「台北資訊園區」、「三重正義北」、「中壢新生」、「逢甲福星」、「台南民生」與「高雄林森」等七家直營門市推出加碼早鳥禮活動，只要申辦限定資費免費送新款AirPods 2；遠傳表示，開賣2小時內就被全數請領完畢。

遠傳電信指出，今年的頭香張先生，本身是一名營造業者，自18日晚間起開始排隊，排了將近40個小時才在今天於遠傳門市申辦iPhone 11 128G紫色搭配遠傳1399方案。張先生表示，這次只要申辦遠傳999以上資費，就可以免費帶走AirPods 2，可謂相當划算。

另外，3C部落客ifans林小旭表示，首賣當天排隊禮以遠傳電信最為大器，不管是直接送 AirPods 2藍牙無線耳機的數量還是資費優惠方案，都相較其他業者更直接，而舊有 iPhone 用戶還可以多折價1000元，對消費者來說都是相當有感的回饋。

遠傳電信表示，如過錯過了今日早上的iPhone 11開賣活動，在遠傳網路門市提供果粉輕鬆線上申辦的管道，即日起至10/31止，凡於網路門市申辦iPhone 11/ iPhone 11 Pro/ iPhone 11 Pro Max，即享不限申辦資費即享「五夠讚好禮」。

最後遠傳電信提到，即日起至10/31前，凡到遠傳申辦iPhone 11「樂享1+1方案」即可用超優惠的價格帶走最新AirPods 2；另外，再享friDay影音3個月免費看，還有行動裝置險買1送1優惠，手機保險損壞/竊盜一次包，手機保障全面升級免煩惱，果粉必入手的最夯配備、手機保險、影音娛樂一次搞定。

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