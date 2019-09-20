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出兵搶進立院！民眾黨首波區域立委名單出爐

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▲▼柯文哲參拜中和烘爐地南山福德宮。（圖／記者湯興漢攝）

▲柯文哲參拜中和烘爐地南山福德宮。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳家祥／台北報導

台北市長柯文哲8月時大動作組黨宣示要進軍國會，讓外界好奇，「白色力量」將會推出什麼樣的立委人選。如今，經過民眾黨內部多次討論後，首波區域立委人選名單出爐，當中有3席北市、1席新北，台中、高雄、苗栗各1席，7位候選人經歷各異，從人壽保險規劃師、大學教授，到工程師、地方賢達皆有。

值得一提的是，備受外界注目的「學姐」黃瀞瑩，並未在第一波公布名單內。對於第一波立委名單，民眾黨籌備處指出，中央評議委員提名會議今審議立委名單，預計周日對外公布。

北市暫推3席次　區區皆硬仗

在台北市部分，民眾黨在中山、松山選區，確定推出新住民二代、現為逢甲大學教授的何景榮，未來將對上民進黨的吳怡農、國民黨的蔣萬安，形成「三帥對決」。何景榮父親為台灣人、母親為印尼人，是台灣少見擁有話語權又積極關心新住民的意見領袖。

而在信義、松山選區，則要推出前北市社會局機要蔡宜芳出戰，未來的對手為民進黨新潮流系議員許淑華、國民黨資深立委費鴻泰，預料將會是一場硬仗。蔡宜芳為「北漂」學霸，最高學歷為清華大學材料工程博士班，過去曾在高雄參選市議員，當時穿著婚紗以「嫁給高雄」為競選口號，掀起不少討論。選舉結束後，隨即北市加入柯家軍，幫前觀傳局長陳思宇進行立委補選。

至於在國民黨大本營文山、南中正，民眾黨則要推出地方實力驚人的台北市政顧問、尪公獅子會創會會長張幸松，預計將對上民進黨議員阮昭雄、國民黨資深立委賴士葆。張幸松目前仍掛有民進黨籍，過去靠著累積多年的地方實力，強力輔選在地的綠營民代，是民進黨能在深藍的文山區推舉民代的重要推手，如今親自出馬參選，在地方上也掀起不少討論。

▲▼柯文哲參拜中和烘爐地南山福德宮。（圖／記者湯興漢攝）

▲柯文哲日前帶著何景榮、張幸松參拜中和烘爐地南山福德宮。（圖／記者湯興漢攝）

網路紅人Z9出征板橋掀話題

而在新北市部分，民眾黨將在板橋區推舉網路紅人「Z9」吳達偉參戰。吳達偉最有名的一個身分就是PTT表特版神人，由於網路肉搜實力驚人，被網友冠上「Z9神龍」的封號。吳為資訊工程背景出身，歷任華碩、廣達工程師，目前則自創網路媒體公司操盤社群行銷。

中南部攏絡藍綠人才　推青年軍

台中部分，民眾黨現階段將出征后里、神雅潭選區，將推舉全台最年輕里長張睿倉。年輕形象的張睿倉，成為大雅區最年輕的「少年里長」，也是台中議員吳顯森祕書。

高雄市部分，民眾黨預計出戰三民、苓雅區，推出目前擔任壽保險規畫師的李佳玲；李過去曾在柯的518高屏義勇軍擔任首場餐會主持人。而苗栗部分，民進黨籍的朱哲成日前表態參選立委，但最後未獲黨中央青睞；朱改披民眾黨戰袍參選後，將出戰代表民進黨苗栗縣議員羅貴星、國民黨老將陳超明。

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