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他29歲想轉行卻卡關　洪雪珍「標籤論」：沒有早知道，只有「早去做」

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▲▼上班族,辦公室,創業,年輕人,思考,小資族,商務人士,面試,職場。（圖／視覺中國CFP）

▲職場示意圖。（圖／視覺中國CFP，下同）


【想要改變人生嗎﹖永遠不嫌晚，就永遠來得及】

文／洪雪珍

最近一名年輕人想換工作，可是履歷丟出去，一直無消無息。今年29歲，面對旋即而來的三十而立，充滿焦慮不安，於是來找我做職涯諮詢。我一看他的履歷，馬上明白他卡在哪裡、不獲得企業青睞的原因。

請繼續往下閱讀...

他讀心理系，想做人資，畢業後5年卻在另一個行業，雖然間接相關，卻不是直接相關。不過最重要的還是，會設有人資部門，通常是大企業，而現在大企業用人，都要碩士學歷，像是人資部，會比較偏愛人資研究所畢業的求職者。這個學歷，是第一個必備的標籤。

如果不具人資所學歷，至少過去的工作經歷是在人資部門任職，熟悉企業的選育用留等各個環節與工具。假使連這個第二項標籤都不具備，就必須是學校剛畢業未久，具備年齡上的優勢，但是到了30歲，還沒進過這個領域，的確會有些困難。

你要依靠的不是機會，而是幸運

不過也有特例，我在教授的斜槓進階班有位學生，5年前進到企業做人資之前，換過不少工作，像是在旅行社做OP，還開過舶來品店2年、做占星師1年…直到40歲，一個因緣際會，加上他很會表達、為人熱心，被破格錄用，月薪5萬多元。可是這種例子不足為恃，因為靠的是「機會」，而機會是別人給的，最不可靠，無法預測與仰賴，最終仍然要靠自己才行。

▲1995年後出生的畢業生陸續進入職場。（圖／CFP）

人的一生，有三大決定關鍵，依序為命運、機會、幸運，各指的是：

＊命運：
天生下來就決定的，比如家庭、父母、手足、美醜、智商等，這是個人無法控制的部分，沒法改變，只能改善。

＊機會：
需要當下透過行動來掌握，像是買一張彩券、投資一檔股票等，但是只能部分控制，無法百分之百掌握，其中運氣的成分極大。

＊幸運：
可以透過長時間耕耘而不斷加強中，比如工作、理財等。雖說好運與壞運各五五波，但是在經過努力之後，好運的機率會逐漸提高，慢慢的就變成一個充滿幸運的人、令人羨慕的上帝寵兒。

還好，不論找工作、或做工作，都屬於「幸運」的範圍，這是一個莫大的好消息，可以靠自己去調整與改變，漸漸握有主導權。接下來，你最想知道的，莫過於究竟要做哪些事，才能越來越靠近幸運？我的答案是--

貼標籤！

標籤越多，求職路上越幸運

這是什麼意思？就是根據你要達到的目標，把需要的條件準備妥當。像是想到大企業做人資，不妨上網查看企業都列了哪些求才條件、有哪些相關的討論，並向大企業的員工側面打聽，了解必須要具備的「標籤」有哪些，學歷標籤如人資所碩士、心理系所，技能標籤如證照，工作經歷標籤如人資經驗。所以，標籤有兩個特性：

1.越相關，加權越高！

2.越多個，總分越高！

▲▼創業，擔心，煩惱，忙碌，工作，上班族。（圖／視覺中國CFP）

有些人之所以在求職上看起來比較幸運，是因為他們在之前把所有的相關標籤一一準備好，貼在胸前，企業一眼就能辨識他們的存在與能力，機會的彈珠便會向他們傾斜，一而再，再而三，別人就會以為這些人是天之驕子、格外幸運。其實，他們的幸運是靠自己創造與累積，並沒有比較走運。

再來看本文的男主角，在剛畢業時，他有想到考人資所，可是考慮過多、猶豫再三，比如他會想台灣的人資所沒幾間，而他不是本科系，不容易考上，於是放棄沒去考，這樣過了5年。不過除非有特殊的機遇，有企業願意當他是25歲，從人資最初階做起，而他本身也蹲得下去，就有機會進到人資領域。

假設此路不通，還有沒有別的路子？有啊，他也想過讀心理諮商所3年，考上心理諮商師！可是打聽的結果，發現心理諮商師的月收不穩也不高，也就不了了之。現在30歲，就算順利畢業之後拿到執照，也叫34歲，是一個令人心驚膽跳的「高齡」！這是他踟躕不前的原因。說著說著，他突然沮喪地說：

「一切都晚了，都來不及了。」

沒有「早知道」，只有「早去做」

他對時間的焦慮，可想而知。問30歲的人，幾歲算老？他們會說35歲！可是如果換成從35歲回頭看30歲，情形就大不相同！我們大多數人回頭看年輕時，是不是都有些抱憾？都會說：

「早知道，我那時候應該去學…今天就不是這個樣子。」

「早知道，當時我應該改變的，今天就不止如此。」

所以，現在是那個「早知道」的年齡，而千金難買早知道，不是嗎？假使他現在啥都不改變，到了35歲時，會捶胸踱足地說：「早知道，30歲我應該發了狠，放下一切去讀人資所」，或是「早知道，30歲我應該別想那麼多，去讀諮商所」，這麼一來，在35歲時，至少有一個標籤讓他能夠接近想做的工作。

▲勞工,上班族,下班,工作。（圖／視覺中國）

時間一直在流逝中，現在你嫌時間太晚、害怕來不及，5年後你會更害怕來不及。還不如換個心情，站到35歲這個時間點，回頭看自己的30歲說：

「還好，當初我做了這個改變，今天才來得及能夠有這個機會。」

貼標籤需要付出時間與心力，也可能失敗，但是如果凡事都因為事先無法確定100%成功，就放棄不做，最終只有一個結果：失敗！以及必須面對因為時間流逝，生涯越來越高的風險。所以做好求職條件的準備，只有「早去做」，沒有「早知道」。當你在猶豫要不要去做的時候，不妨問2個問題：

1.如果現在我去做，3年後會怎樣？

2.如果現在我不去做，3年後會怎樣？

答案馬上浮現，有做就有機會成功，沒做就是注定失敗，那麼還猶豫什麼？就去做啊！做任何對的事，不嫌晚，就會永遠來得及。而之所以來不及，是因為從未開始去做。


洪雪珍
知名專欄作家
fb粉絲團：https://goo.gl/0slQx5
Line@：https://line.me/R/ti/p/%40bfj9781d
Youtube：https://reurl.cc/jD2nn
學歷：政大新聞系、台大商學所
歷任：yes123求職網-副總經理、自由時報-行銷經理、台北愛樂電台-協理兼行銷總監、聯合報-主編
專欄：yahoo、商周網站、今周刊網站、大人社團等
著作：《要獨立老，不要孤獨老》《你的強大，就是你的自由》《哪有工作不委屈，沒有工作你會更委屈》

▲▼《要獨立老，不要孤獨老》。（圖／洪雪珍提供）

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