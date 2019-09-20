蘋果iOS 13今登場！Apple ID快速登入等新功能吸睛...但果粉或可等四天後的iOS 13.1

▲蘋果於今（20）日發佈iOS 13。（圖／翻攝自蘋果官網）

記者趙正瑋／綜合報導

蘋果（Apple）於今（20）日發佈iOS 13，這款最新作業軟體也更新和添加了許多功能，例如：「使用 Apple ID登入」、資安警告功能和重新設計的地圖等。不過，等到四天後，也就是24日，蘋果就將推出iOS 13.1，不急的用戶也許可以多等幾天一併更新。

iOS 13.1和iPadOS本來預計於30日才會發佈，但現在看來，時間會提前，也創下大幅更新版的升級速度最快紀錄。

根據蘋果官網的資料顯示，iOS 13添加和更新許多功能，使用 Apple ID 可以用Face ID 或 Touch ID快速登入各種App與網站。

而且，用戶可以選擇是否讓App存取自身的所在位置，倘若某個App在使用用戶的位置資訊時，該使用者會收到通知，用戶可以自行決定是否授予App使用位置資訊的權限。

此外，iOS 13也添加全新的「深色模式」適用於低光源環境下，既能減輕雙眼負擔，也避免打擾周圍的人。

在地圖方面，iOS 13的地圖功能顯著提升，可以360度全方位檢視地點；建立常造訪的地點列表，而且預設抵達時間會隨著交通狀況自動調整。

不過，一些使用過iOS 13測試版的使用者表示，iOS 13有不少缺陷，例如：App 閃退、翻譯不完全、3D Touch 功能錯誤、鍵盤有時沒反應、Email垃圾桶無法刪除等，所以，尚未升級的用戶也許可以再多等幾天，直接升級iOS 13.1。

▲iOS 13更新和添加了許多功能。（圖／記者趙正瑋攝）

此外，與iOS 13同步上線的Apple Arcade遊戲訂購服務，可讓iOS、Mac和Apple TV用戶每月付費訂購或在App Store內購買。第一個月免費體驗，之後月費170元，而且，不但在蘋果的平台上可以玩Apple Arcade遊戲，蘋果也會推出 PS4 和 Xbox One版本的遊戲。