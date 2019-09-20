「把你心情弄好一點」色運將猥褻弱女　判3年10月定讞

▲色運將隔衣猥褻女子胸部、下體，判刑定讞。此為示意圖。（圖／記者周姈姈攝）

記者吳銘峯／台北報導

新北市黃姓計程車運將，2015年間搭載到身心障礙女子小映（化名），運將發現小映談吐、思緒較為緩慢，又心情不好，竟心生歹念，將車子停在堤防無人處，轉頭對小映說「把你心情弄好一點」，強行撫摸小映胸部、下體，之後將小映丟包派出所。小映因癲癇發作，救護人員到場後，小映問「男生是否可以亂摸女生」，黃男惡行才曝光。最高法院審理後，將黃男判刑3年10月定讞。

判決指出，黃男在2015年6月間的某個下大雨的下午，在板橋區捷運亞東醫院站、浮洲橋附近，搭載到小映。小映一開始說要去樹林火車站，後來改去桃園火車站。黃男詢問她車資是否足夠，這才發現小映談吐、思緒較為緩慢。而小映又透漏自己心情不好，黃男遂心生歹念。

因為大雨，黃南就叫小映留在車上聊天，並將車輛停放在樹林區的堤防邊，黃男轉頭對小映說「把你心情弄好一點」，而後隔著衣服強行撫摸小映的胸部、下體。小映說「請你不要這樣摸我」，但黃男不理，邊摸邊聊天。小映遭侵犯後心情更差，對黃男說要回家；黃男將小映丟包在板橋區後埔派出所，塞200元給小映後，要小映聯絡父母接人，自己則駕車落跑。小映在派出所時癲癇發作，女救護人員到場急救，小映突問「男生是否可以亂摸女生」，事情才因此爆發，檢警循線逮捕黃男，提起公訴。

法院審理時，黃男雖辯稱雙方情投意合，並未違反小映意願，但法院根據客觀證據，認定黃男明知小映為身心障礙之人，仍下手猥褻，成立「加重強制猥褻罪」。一審、二審、更一審均將他判刑3年10月。其中更一審法院更痛批，黃男為滿足一己之私慾，漠視他人之身體及性自主權，強行撫摸小映胸部及下體，造成小映心理上難以磨滅之陰影及傷害，影響小映之身心健康，因此判刑。案經上訴，最高法院20日駁回上訴，全案定讞。