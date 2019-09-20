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貿易戰升溫衝擊投資人信心　國泰金：9月台股樂觀情緒小跌

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▲▼永康商圈街景,日韓觀光客,小吃,自由行,團客,老外,歇業店面,人潮,拍照留念,上海高記。（圖／記者湯興漢攝）

▲國泰金調查顯示，受到中美貿易戰升溫影響，景氣現況與展望樂觀指數同步受挫，顯現民眾轉趨保守。（示意圖／記者湯興漢攝）

記者紀佳妘／台北報導

國泰金（2882）公布9月份國民經濟信心調查結果，受到中美貿易戰升溫影響，景氣現況與展望樂觀指數同步受挫，股市樂觀情緒也微幅下跌，顯現民眾轉趨保守，對於風險的偏好程度減弱。

國泰金今天公布9月份國民經濟信心調查，7月景氣對策信號續呈黃藍燈，領先指標連7月上升，同時指標微幅改善，景氣持續走緩。不過，8月下旬中美貿易戰再升級，美國8月ISM製造業指數3年多來首次跌破榮枯線，使得本月的景氣現況與展望樂觀指數同步受挫，分別降至-27.2及-22.5，且民眾的就業展望樂觀指數也小跌至-31.9，但三者均未跌破去年11月以來的低點。

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調查也指出，儘管基本工資調漲，但民眾的薪資上漲預期指數小幅下滑至-0.5，民眾的大額消費意願指數連2月下降，也是8個月以來首次轉為負值。

近期台灣公布的經濟數據相對穩健，國泰金調查結果發現，民眾對於今年台灣經濟成長率的平均預期值，持穩在2.2%的水準，認為可能會跌破2%的比例連續3個月下降，來到23.4%。

另在通膨方面，物價上漲感受指數雖受天候因素，推升8月菜價而回升，但全年民眾平均通膨預期值下降至0.83%，且認為今年通貨膨脹率會低於1%的民眾也上升至73.1%，顯示多數民眾並不擔憂今年有通膨壓力。

此外，受中美貿易戰與英國脫歐的不確定性影響，投資人謹慎交易，全球股市近期區間震盪。國泰金調查顯示，民眾股市樂觀指數微幅下跌至-16.3，而民眾的風險偏好程度則大幅下降至-5.7，顯示民眾轉趨保守，對於風險的偏好程度減弱。

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