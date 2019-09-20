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打擊犯罪的幕後英雄　「開箱照」讓您了解台南市警局刑事鑑識中心

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▲台南市警局透過「開箱照」，讓民眾一窺刑案現場勘察各式器材，進一步瞭解鑑識人員執行勤務之專業與辛勞。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市警局透過「開箱照」，讓民眾一窺刑案現場勘察各式器材，進一步瞭解鑑識人員執行勤務之專業與辛勞。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

鑑識人員是警察打擊犯罪之幕後英雄，台南市警局透過「開箱照」，讓民眾一窺刑案現場勘察各式器材，進一步瞭解鑑識人員執行勤務之專業與辛勞。

▲台南市警局透過「開箱照」，讓民眾一窺刑案現場勘察各式器材，進一步瞭解鑑識人員執行勤務之專業與辛勞。（圖／記者林悅翻攝，下同）

市警局指出，開箱照依序展示保全刑案現場之封鎖帶、證物號碼標示牌，鑑識人員使用之防護裝備，基本有手套、帽套、鞋套、口罩等，如勘察「毒品製造工廠」，則進一步使用防護衣、防毒面具，避免汙染現場，也可以保護鑑識人員。

▲台南市警局透過「開箱照」，讓民眾一窺刑案現場勘察各式器材，進一步瞭解鑑識人員執行勤務之專業與辛勞。（圖／記者林悅翻攝，下同）

其次展示採集證物設備，有搜尋跡證用之線性光源、多波域光源及紫外燈，紀錄測繪用器材、照相錄影設備，採取指紋器材、生物跡證採取檢測設備、包裝證物用塑膠袋及紙袋，還有檢測毒品用手持式拉曼光譜分析儀等。

最後展示「快速帷幕組」，於案件需長時間勘察及相驗時使用，能防止遺體遭受日曬、雨淋及民眾窺視，維護往生者尊嚴及兼顧家屬情感。

▲台南市警局透過「開箱照」，讓民眾一窺刑案現場勘察各式器材，進一步瞭解鑑識人員執行勤務之專業與辛勞。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市警局長周幼偉，藉由臉書公開「犯罪現場最前線、南市警鑑識開箱」後，湧入眾多民眾按讚支持，並表達願意當警察後盾的心聲。台南市長黃偉哲除表達感謝鄉親的支持及肯定台南市警方維護治安之努力外，並希望警民一心，持續共創高治安滿意度的大臺南幸福美滿。

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