台灣虎航搶攻會員經濟　五周年慶推會員封館單程機票55元起

▲台灣第一且唯一的低成本航空台灣虎航，即將滿五歲了，將於下周三舉辦會員限定封館日搶攻會員經濟。圖中為台灣虎航董事長張鴻鐘。（圖／記者黃克翔攝）

記者林淑慧／台北報導

台灣第一且唯一的低成本航空台灣虎航，即將滿五歲了，tigerclub上線兩周年會員也突破50萬人次，台灣虎航今（20）日宣佈將於下周三舉辦會員限定封館日，會員有機會購入單程未稅新台幣55元起的優惠機票。

為感謝忠實會員的長期支持，台灣虎航表示，將於2019年9月25日上午10:00起至晚間23:59止，舉辦會員限定封館日。凡於2019年9月18日前回饋金累計達100點(含)以上的tigerclub會員，即有機會於今(20)日收到會員限定封館促銷的獨家邀請郵件，受邀會員須透過該封郵件提供之指定活動頁面登入會員帳號進行身分驗證。

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通過驗證的會員，即有機會購入單程未稅NT$55、N555或NT$955的優惠票價，沒有獨享促銷優惠價的日期區間，票價處如有出現刪除線並出現較低的票價，即表機票價格可享5折優惠。

另外，會員封館當日於指定購票網頁購買之機票，還能獲得會員回饋金5倍送之加碼好康。此優惠限同時購買來回程，旅行期間為2019年9月25日起至2020年3月28日止。

來不及搶到優惠價格的虎迷們，也可應用促銷代碼「ITHBD」，若是搜尋結果，於票價處有出現刪除線並出現較低的票價，即表機票價格可享七五折優惠。促銷活動優惠機票數量有限，欲購從速，請備妥六個月以上的護照資料及信用卡至台灣虎航官網購買。

台灣虎航表示，開航五周年，服務網絡涵蓋日韓澳泰菲共22個航點、29條國際航線，載客人數也邁向千萬人次大關，全都要感謝虎迷們一路上的支持與鼓勵，成為驅使台灣虎航精益求精，努力向前的最佳動力。

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