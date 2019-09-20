台師大開改革第一槍！下學年廢大一國文　改教「思辨與表達」

▲台師大預計將大一國文改名為「思辨與表達」。（圖／翻攝自臺灣師範大學粉絲專頁）

記者許展溢／台北報導

國立台灣師範大學傳出要將大一必修國文改名成「思辨與表達」。台師大今（20日）向《ETtoday新聞雲》證實，最快這學期校務會議就會決議通過，由於目前課程已朝多元閱讀、寫作等深度討論方向進行，希望改名，讓大家可以很清楚的看到核心內容。

台師大教務長陳昭珍說明，其實該決定還沒走完行政程序，目前談此議題可能言之過早，不過會有這樣的方向，是因為3、4年前開始，學校的大一國文課程就都已改為閱讀、寫作等有思辨能力內容。

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陳昭珍表示，會想改變是不想讓學生上了大學還有繼續上高中國文課程的感覺，是思考到學生們必須要有「閱讀」能力，且是深度、專業的閱讀，如科學等，搭配多元寫作，甚至是「立即性」的寫作，進而有思辨批判的的能力，以上內容早在進行，現在改革是水到渠成。

至於古文部分？陳昭珍強調，閱讀還是中文文本，老師可以決定要用世說新語、孟子還是論語等古文，只是必須「帶學生去討論」，要讓他們有思辨、批判的能力，不是像以前都以老師為主，把課文解釋一次就過了。陳昭珍向記者透露，「思辨與表達」課程名稱預計還會再討論並調整，不會是現在的名稱，主要是想讓大家之後看到後，能清楚的了解課程核心，最快預計這學期校務會議就會通過。

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