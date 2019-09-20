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停官署旁車窗破　證據指向「社會役割草」…地檢署：證據不夠

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▲▼台東一名李姓女子9日將車停在台東地檢署前（浙江路），後來發現車窗破裂，懷疑是割草所致。 （圖／記者楊均典翻攝）

▲台東一名李姓女子9日將車停在台東地檢署旁，後來發現車窗破裂，懷疑是割草所致。 （圖／記者楊均典翻攝）

記者楊均典、廖安莘／台東報導

台東一名李姓女子9日將車停在台東地檢署旁，後來發現車窗破裂，懷疑是割草所致。經網友熱心提供行車紀錄器等多項證據，均顯示社會勞動役在車旁割草，但地檢署否認署外割草，並表示李女車窗破裂，不一定與勞動人的除草作業有關，需要更明確的證據來證明。

李女9月9日在臉書社團PO文表示，當日下午4時發現停在台東市浙江路地檢署前的愛車右側車窗嚴重損壞，且右側車上都是泥屑，路旁也是剛除完的雜草，眼看是除草作業造成的損害，立即報警處理。警方搜證後初步懷疑為除草機所致，並協助調閱監視器。

然而，李女原懷疑是市公所割草飛石所致，但當地里長表示「無申請任何打草作業」。在臉書社團PO文後，網友紛紛在文下留言，分享遇過類似遭遇的處置經驗談，並有熱心網友提供當時的行車紀錄器等證據。

畫面均顯示，李女停車時，有穿社會勞動役背心者，正在地檢署前路邊割草，並很靠近李女車輛。警方再拿此畫面找上地檢署，觀護人室表示有割草一事，但否認車損與割草有關。

李女除了車窗損裂，車身也有多處疑被碎石擊中的凹孔，雖然各種證據顯示地檢署割草導致飛石毀車的可能性最高，但面對地檢署的否認，李女說，「我們真的不知道下一步該怎麼辦，希望真相能被明察」。

由於畫面顯示割草當下有位機車騎士原停在她的車尾，疑因割草而移動自己機車，她希望這位騎士如果有目擊相關情況，可以出面協助。

關於汽車車窗破裂，台東地檢署主任觀護人許玄宗表示，李女車窗破裂，不一定跟勞動人的除草作業有關，需要更明確的證據來證明，因為也有可能來往車輛壓到碎石擊中才導致破裂，並表示地檢署是司法機關，對於事實認定，宜更加「講求證據」來認定。

►不再眷戀青春，因為我持續擁有。

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