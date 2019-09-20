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柴油休旅進加油站喊「加600元」　女工讀生照做卻加汽油…噴飛24萬元

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▲男子駕駛柴油車被加油站員工加錯95無鉛汽油。（示意圖／ETtoday資料照）

▲男子駕駛柴油車被加油站員工加錯95無鉛汽油。（示意圖／ETtoday資料照）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化1名男子駕駛馬自達CX-5柴油休旅車，到加油站加油，未熄火就帥氣喊「加600元」，女工讀生覆誦「600元」，加完後駕駛才發現被加了95無鉛汽油，車子還一直發動約2分鐘，拖到原廠，「該換的都換」要價24萬元，加油站業者認為「沒傷到，洗一洗就好了」，雙方談不攏，男駕駛向消保官申訴。

愛車有加過油的的人都知道，到加油站加油一定要確定加油品項，加錯油「千萬不要發動汽車」，尤其是柴油車，將會影響整個引擎管路，然後請拖吊車移至維修廠換油清洗，收費最低恐怕也需上萬元起跳，更需要1到2天的工作天處理。

車廠技師也指出，一旦汽柴油車加到汽油的話，若加完油後馬上發現加錯油，首先切記絕不要發動引擎，萬一發動車子，若聽到引擎聲出現異樣，千萬不要執意上路行駛，車子受損恐怕會更加嚴重。

據了解，車主已經與加油站業者開過一次協調會，但加油站業者主張可以清洗不需換掉車子相關管路，兩造雙方對此各持不同意見。彰化縣消費者保護中心對此案表示，已經告知車主可依循申訴管道，向消費者服務中心提出申訴後，再請加油站與車主共同到場召開調解會，業者依《消費者保護法》規定也須負賠償責任。

加油站工讀生加錯油事件發生過多起，站在消費者立場，法院多數判車主贏、加油站輸，加油站會再向工讀生索賠相關損失。

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