只有15天！指定餐廳下單「髒比套餐」　戶戶送帶你看《屍樂園2》首映

▲戶戶送和索尼影業合作。（圖／戶戶送 Deliveroo提供，下同）



記者蕭筠／綜合報導

10月9日先筆記！美食外送平台戶戶送「Deliveroo」今（20）日宣布和Sony Pictures索尼影業首度合作，9月25日到10月9日凡至戶戶送指定餐廳下單「髒比套餐」，就有機會免費獲得2張《屍樂園2：髒比雙拼》首映電影票，以及電影周邊等商品。

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▲戶戶送將於10月10日抽出30位幸運得主。



戶戶送和索尼影業在台灣首度合作，並聯手餐廳Mamak檔星馬料理（忠孝店）、PIZZA PERSÉ傳統式義大利披薩專賣店、麻膳堂（舊宗店、桂林店、板橋店）、Alleycat's Pizza、Nola Kitchen 紐澳良小廚 （信義店、林森店）推出「髒比套餐」，9月25日到10月9日期間只要在上述餐廳下單此套餐，並截圖訂購單上傳到戶戶送臉書粉專，戶戶送將在10月10日抽出30位幸運得主，有機會獲2張《屍樂園2：髒比雙拼》首映電影票，或是《屍樂園2：髒比雙拼》週邊商品等。

另戶戶送表示，為慶祝《屍樂園2：髒比雙拼》首映，凡於10月4日下單指定餐廳任一美食，戶戶送當天將加碼隨機祭出「一日限定髒比外送員」服務。

▲下單戶戶送指定餐廳送《屍樂園2：髒比雙拼》首映電影票。



2009年上映的《屍樂園》是由美國人氣影星艾瑪史東、伍迪哈里遜、傑西艾森柏格和艾碧貝絲琳領銜主演，睽違10年原班人馬再度出回歸，將於今年10月9日重返大螢幕，演出續集《屍樂園2：髒比雙拼》，除了面對全新進化的駭人喪屍之外，也將闖入白宮，展開一場爆笑廝殺。

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