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航海人員放榜了！88人考上一等船副、管輪「月薪10萬起跳」

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▲▼蔡則緯於陽明海運實習期間商船停靠越南峴港。（圖／航港局提供）

▲船員福利待遇好，吸引許多不少就業青年投入。（圖／航港局提供，下同）

記者胡順惠／台北報導

108年第三次航海人員測驗於20日上午放榜。交通部航港局表示，本次測驗到考人數495人，一、二等船副、管輪等4個類科總合格人數計99人，整體合格率為20%，一等船副 60人、一等管輪 28人，榜首分別來自國立高雄科技大學及國立台灣海洋大學，只要在船上實習1年後，初任薪資10萬起跳，等同邁入百萬年薪俱樂部。

航港局說，船員福利待遇好，相對陸地存錢快，吸引許多不少就業青年投入，就連公務員也來搶當船員，今年年初台灣海洋大學學士後商船學程畢業班，就出現警察和公務員身分的考生來挑戰一等船副測驗，船上工作的薪資也讓其他科系的畢業生羨慕不已。

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▲▼航港局郭添貴局長點榜。（圖／航港局提供）

▲航港局郭添貴局長點榜。

大學讀運輸系的蔡則緯分享，在班上同學中相對年輕，服完役後便決心報考學士後學程，薪資和未來工作發展是主要考量，大四時透過甄選方式進入海運承攬業實習，半年的實習期間，發現與期待有落差，且就業出路多以業務性質為主，便考量轉往海上發展。

蔡則緯說，在學士後學程1年半的課程中，大部分學生是帶職念書，同學們來自各行各業，共同特色都是上課認真聽講，力拼航海人員測驗一次通過，印象最深刻的是，有一名同學是警察人員，受到家中親人的影響，捨棄待遇好的鐵飯碗轉而上船工作。

蔡則緯說，學士後學程著重於專業實務課程，因此課程相當精實，老師們為了讓班上能獲得更多專業知識，常於假日時主動幫大家加強課業輔導，他也把握時間好好學習，勤做考古題，終於在航海人員測驗拼出第2名的好成績，已經在陽明海運實習1個月，對於船上工作相當滿意，確定這是一條自己不後悔的選擇，只要船上實習滿1年，將正式成為一名船副。

▲▼一等船副合格生蔡則緯（右）與海大教授許曉民（左）合照。（圖／航港局提供）

▲一等船副合格生蔡則緯（右）與海大教授許曉民（左）合照。

航港局表示，為響應環保政策，108年起不再寄送紙本成績單，應考人可利用航海人員測驗專區查詢榜單並自行下載成績結果通知書，應考人如欲複查成績，應在榜示之次日起10日（108年9月21日起至9月30日），登入交通部航港局「航海人員測驗專區」內之「試題疑義／複查申請項下」點選「成績複查申請」，依序填具資料並送出網路申請即可。

108年度第四次測驗將於108年9月21日至30日受理報名，詳情請至交通部航港局「航海人員測驗專區」查詢。

▲▼本次測驗試務督導委員與航港局郭添貴局長(右5)及船員組組長劉佩蓉(右3)合影留念。（圖／航港局提供

▲本次測驗試務督導委員與航港局郭添貴局長（右5）及船員組組長劉佩蓉（右3）。

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