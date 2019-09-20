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全台靈異跳頻！10：59一到「強迫看英文」　網驚：以為機上盒壞掉了

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記者葉國吏／綜合報導

為記取921集集大地震的教訓及提升防災應變效能，行政院將每年9月21日訂為「國家防災日」。配合防災活動，中央氣象局今年在20日上午9時21分及10時透過「災防告警訊息服務（CBS）」在全國發布地震與海嘯速報測試。系統業者也配合演習，強制用戶轉台觀看總統蔡英文的談話，造成許多網友熱議。

▲▼國家防災日電視強迫跳台。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社）

▲國家防災日電視強迫跳台。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社，下同）

請繼續往下閱讀...

網友在臉書私密社團《爆廢公社》發文「現在機上盒的公司一定都被打爆 因為大家都以為機上盒壞掉」，從網友貼出的影片可以看到，10：59時不論他轉到哪一台，都會被強制跳到公視頻道，上面字卡寫著「108年國家防災日，電視統一播放災害訊息演練」，表示為了因應地震、海嘯等重大災害時，政府透過電視媒體發佈緊急訊息，特辦理本次演練。字卡結束後，隨即播放總統蔡英文的談話影片。

▲▼國家防災日電視強迫跳台。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社）

▲國家防災日演習，系統業者配合強迫跳台。

網友笑稱這根本就是「強迫看英文」，也有另一位網友發文說「自動跳台呢！我真心不想看行不行啊！」，其他人則留言說「不強迫收看的話 難道真的遇災難 水淹到妳家門口才在靠北政府沒有通知嗎？」、「防災也要嫌？看你到時候災害來了，不知道怎麼應變，又在嫌政府沒教」。

也有網友留言說「害我以為發生靈異事件」、「一早跳台2次，真心嚇到」、「我認為這是必要的 至少有防災意識」。

► 欸~妳過來一下！妳過來一下
 

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