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「政府決定本周與台斷交」　吉里巴斯前總統爆：轉與中國建交

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▲▼吉里巴斯總統馬茂（Taneti Maamau）。（圖／達志影像／美聯社）

▲圖為吉里巴斯現任總統馬茂（Taneti Maamau）。（圖／達志影像／美聯社）

記者丁維瑀／綜合報導

台索斷交才不久，有媒體又傳出另一個我太平洋友邦吉里巴斯（Kiribati）可能與中國建交。《紐西蘭國家廣播電台》（RNZ）則報導，吉里巴斯前總統塔巴伊（Ieremia Tabai）爆料，政府決定轉與中國建交，結束與台灣的外交關係，至少有1名部長證實這個消息。吉國反對黨說，政府決定轉向與中國建立外交關係。

報導指出，吉里巴斯外交部拒絕回應。台灣駐吉里巴斯一名大使的秘書則表示，沒有得到確切的消息，官員們仍在展開討論。不過，吉里巴斯反對黨表示，政府已決定結束與台灣的外交關係，轉與中國建交。塔巴伊說，本周至少有1名部長證實消息。

索羅門與我斷交後，人口約11萬的吉里巴斯是我國在太平洋的最大友邦。根據外交部資訊，吉里巴斯為世界最大的珊瑚環礁島國，陸地面積811平方公里，33個大小島嶼分佈於360萬平方公里的海域，東西幅員達4000多公里。吉國總人口約11萬人，首都塔拉瓦（Tarawa）人口則約5萬餘人。

索羅門與台灣建交36年後，日前內閣會議才宣布要轉與中國建交。台灣目前只剩下16個邦交國，其中在太平洋地區有5個；吉里巴斯做出決定後，這個數字可能又會減少。

報導引述一名索羅門反對黨議員說法指出，他憂心索國與中國建交的決定，將在太平洋地區帶來「多米諾骨牌效應」。不過，馬紹爾群島、帛琉本周則承諾維持與台灣的關係；帛琉總統雷蒙傑索（Tommy Remengesau Jr）表示，他的國家和台灣擁有同樣的價值觀，像是民主、自由。馬紹爾群島議會則一致通過長達3頁的決議，承諾與台灣二十多年來的關係。

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