陸委會副主委訪華府　與美方人士討論兩岸情勢

▲陸委會副主委邱垂正。（圖／記者陳政錄攝）

記者蔡紹堅／綜合報導

大陸委員會副主任委員邱垂正近期赴美參訪，向美方人士說明政府的兩岸政策，以及討論兩岸情勢的發展，他表示，美方非常關切大陸對台灣的極限施壓，以及對明年選舉的干預。

邱垂正美東時間19日在華府舉行華文媒體記者會，他表示，中共對台灣的極限施壓，已對台海和平穩定的現狀造成嚴重的威脅，「民主與和平是兩岸關係發展的關鍵詞，3年多來政府秉持不挑釁原則，致力維護兩岸關係和平穩定，未來仍將堅定捍衛中華民國主權、台灣民主與民眾福祉，扮演促進台海和平與區域穩定的角色。」

▼大陸暫停陸客赴台自由行，影響觀光生意。（圖／記者張一中攝）



邱垂正指出，推動兩岸關係正向發展是雙方共同的責任，但今年1月中共提出「習五條」推進統一進程，倡議「一國兩制台灣方案」，廣邀台灣各界人士赴中國大陸進行所謂的「民主協商」，並重申不放棄武力犯台；近期更惡意奪我邦交國索羅門群島、片面宣布暫停中國大陸觀光客來台自由行、中國大陸影片及人員參加金馬獎等緊縮兩岸交流措施。中共持續擴大對台軍事、外交威嚇打壓和滲透分化，迫我接受「一國兩制」，企圖消滅中華民國，已嚴重破壞雙方正常交流往來，衝擊兩岸和平穩定現狀。

邱垂正提到，依據陸委會民調，8成以上的台灣民意反對中共「一國兩制」及對台進行統戰滲透拉攏、分化台灣社會的作法，並支持政府護台政策。

邱垂正指出，因應中共「習五條」後兩岸情勢的嚴峻挑戰，蔡總統已提出兩岸關係的「四個必須」、「三道防護網」，並揭示因應及反制中共「一國兩制台灣方案」指導綱領，這是維護台灣利益的重要關鍵，政府相關部門正積極落實，近期已完成國安五法修法，將陸續強化相關國安作為與機制，逐步建立「民主防護網」。

邱垂正強調，未來政府會持續以堅定的信念，為中華民國而努力；也呼籲中國大陸務實面對中華民國，尊重台灣民意，停止對台惡意打壓，創造改善兩岸關係的契機；並將結合國際友我力量，共同促進台海及區域和平穩定發展。

▼▼總統蔡英文說明索羅門群島斷交。（圖／記者季相儒攝）