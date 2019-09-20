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法律 法律新聞 名家評論 小巨蛋違法接管 我要爆料

蔡清祥談監獄行刑法：保障人權方面，希望能做的更周全

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▲▼專訪法務部長蔡清祥。（圖／記者許靖騏攝）

▲法務部長蔡清祥認為，《監獄行刑法》在保障人權方面，希望能夠做的更周全。（圖／記者許靖騏攝）

記者吳銘峯／台北報導

《ETtoday》新聞團隊專訪法務部長蔡清祥，蔡清祥提到今年法務部推動的重要法案《監獄行刑法》與《羈押法》修正草案時，特別點出要朝著保障人權的方向修法。而立法院本會期修法通過附帶決議第一點，就明訂「為培養受刑人適應社會生活之能力，監獄應於資源可及範圍內，儘可能維持與一般社會生活同等之設施與環境。」就是體現蔡清祥提到的修法方向。

蔡清祥接受專訪時提到，法務部在立法院的這個會期中，將主打《監獄行刑法》與《羈押法》修正草案，「需要更能夠保障人權！讓受刑人對假釋、對監獄管理上作為，不服時能有一些救濟的機會；另外通訊也是，若是已經（判決定讞）在執行了，沒有串證的必要時，通訊不再做嚴格的檢查。這都是保障人權方面，希望能夠做的更周全。」

蔡清祥明白點出，《監獄行刑法》與《羈押法》修正草案將朝著更保障人權的方向前進，而這2項法案在法務部努力下，已經於今年5月間提出到立法院中，經過委員會逐條審議後，目前有部分條文仍在協商，預計本會期有可能過關。而立法院在審理草案時，也通過2項法案的五點附帶決議，第一點「為培養受刑人適應社會生活之能力，監獄應於資源可及範圍內，儘可能維持與一般社會生活同等之設施與環境。」第二點提到監獄的外部視察小組不應流於形式，第三點要求法務部在調查和緩處遇事件時應以施行細則明定，第四點、第五點則要求增加監所戒護人力，以及假釋出監的觀護人力。其中第一點，就是蔡清祥在專訪時提到「保障人權方面，希望能夠做的更周全。」

《監獄行刑法》開宗明義在第一條中就明訂「執行，以使受刑人改悔向上，適於社會生活為目的。」官員、學者均認為，進監獄執行時首要之事，就是使受刑人悔改，能「復歸社會、適應社會生活。」

故法務部秉持此原則，主導本次修法方向，期望能從保障人權為出發點，盡力維持受刑人在監獄中的生活環境，能與入監前的環境相同。蔡清祥還提到「一人一床」、「首座女子外役監」、「改善監獄衛生通風環境」等等政策，目的就在闡明《監獄行刑法》使受刑人「復歸社會、適應社會生活」的立法意義。

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