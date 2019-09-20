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挺韓大將林佳新願挑戰蔡其昌　「自己來就好不用韓國瑜助選」

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▲林佳新接受莊子富專訪，兩人暢談如何打贏選戰 。（圖／記者鄧木卿攝）

▲林佳新（左）和莊子富2人都要挑戰現任立委。（圖／記者鄧木卿攝）

記者鄧木卿／台中報導

被喻為挺韓五虎將之一的雲林菜販林佳新，有意投入台中市立委第一選區挑戰現任立委蔡其昌。林20日上午接受同樣也是立委參選人的台中廣播主持人莊子富專訪時霸氣表示，他正全力爭取國民黨提名，一旦獲得徵召，不會找韓國瑜助選，讓韓去幫助需要幫助的人，他自己一個人來就好。

▲林佳新接受莊子富專訪，兩人暢談如何打贏選戰 。（圖／記者鄧木卿攝）

▲林佳新接受莊子富專訪，暢談如何打贏選戰。（圖／記者鄧木卿攝）

林佳新雖然尚未獲得國民黨提名，但已開始拜訪地方派系大老，也得到大甲鎮瀾宮董事長顏清標和總統參選人韓國瑜等人支持，上午接受同樣也要參選立委、挑戰現任立委何欣純的主持人莊子富專訪，2個素人刺客一起暢談如何聯手打贏這場選戰。

莊子富說，立委第一跟第七選區的確是比較艱困選區，現任者都經營很久，所以他們的策略是，海空並行，除了空戰之外，也會好好提供有利於人的政策，努力經營基層，讓人民有新的選擇，現任雖有現任優勢，但做久了總是有一些包袱，加上民進黨執政3年來，也沒有讓民眾過好日子，都在過苦日子。

莊強調，韓國瑜當初要選高雄市長時，不是很多人都說，陳其邁躺著選就贏了，結果呢，還不是讓韓翻轉高雄。

林佳新表示，有時候官越大、人越高，越聽不到基層聲音，因此如何讓基層民眾聽得到他在講什麼，了解民眾在想什麼，這是他最大訴求和優勢，第一選區農民、漁民和勞工朋友很多，他自認為比蔡其昌更了解基層聲音，更能接地氣，未來韓市長的國政顧問團也會全力幫助。

至於網路盛傳的餵狗喝酒影片，林佳新也再度道歉，他說，想要參政就一定會被檢視，他不認為這是攻擊，歡迎多多起底，沒有什麼不能接受檢視的，這剛好給他反省機會。

萬一未獲國民黨提名呢？林佳新說，他只是要表達一個敢戰、不畏戰的態度，國民黨不是大家所想像那麼弱，如果有幸獲得提名，他不會找韓國瑜來助選，讓韓去幫助全台各地需要他幫助的人，這選區，他一個人來就好。

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