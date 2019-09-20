包龍星貼5千字超長文！　吳小哲10聲明「別再玩把戲」怒嗆：打人還汙衊

▲吳小哲日前直播到一半遭到痛毆。（圖／翻攝自吳小哲探險台）

記者林昱萱／綜合報導

屏東直播主吳小哲與同行「包龍星直播台」互有嫌隙，8月27日遭到對方成員擄走，凌虐6小時導致斷手斷腳，引起網友關注。對此，吳小哲20日凌晨在臉書提出10點聲明，同時也表示，「打完人沒道歉就算了還貼文亂掰亂誣衊」。

這起事故發生在8月27日深夜，當時吳小哲開直播時，卻突然遭到3名惡煞押走凌虐、而他被發現時手腳已經被打斷，傷勢非常嚴重，而警方日前也循線逮捕3惡煞，發現是另一直播團包龍星成員，並牽扯出2直播台的恩怨。

對此，包龍星直播平台19日晚間在臉書發了近5000字的長文，列出了兩直播平台發生糾紛的始末，而吳小哲20日凌晨，也透過口述方式由家人代為在臉書提出10點聲明，「我何時跑路，我們團隊何時不和」、「蓮霧一箱賣一千五是你們叫我賣的，283箱錢也全給你們，妳還能亂掰說我拿蓮霧換鮑鮑」、「請不要再亂掰不是事實的事，我不需要用這些來炒高人氣，我更沒對不起你們」。

吳小哲10點聲明如下：

打完人沒道歉就算了還貼文亂掰亂誣衊

第一，台是你們的你們沒叫我做假誰敢做，要是像你說的是你們把我趕出去，那應該早要趕出去了，而不是等我蓮霧期到要離開你們不讓我離開，還逼我把個人，粉絲團，蓮霧團全關，而且蓮霧團我早不用了，粉絲團也不是小呱幫我用的

第二，蓮霧一箱賣一千五是你們叫我賣的，283箱錢也全給你們，妳還能亂掰說我拿蓮霧換鮑鮑

第三，kiki是你們在賣價錢你們訂的跟我有什麼關系，賣高價你們會把賺的給我嗎？又是誰一直要我上去賣

第四，我什麼時候請人過去談，要不要請出來講的人出來證明，還有看誰沒做到

第五，可以直接把我傳的六點貼出來就知道什麼事，不要只截你們要的

第六，有從頭到尾看的都知道，是誰攻擊誰，攻擊完就刪， 哪一次不是我被攻擊完還要我出來解釋

第七，我兒子何時跟你們說那樣話

第八，請不要再亂掰不是事實的事，我不需要用這些來炒高人氣，我更沒對不起你們

第九，我何時跑路，我們團隊何時不和

第十，誰欺人太甚不用我說大家應該都很清楚，不要再玩把戲我沒欠你們

真的很後悔出來幫你們，不用再亂掰說到我，我一點也不想跟你們有關係

哲哥口述，家屬代打字

►不再眷戀青春，因為我持續擁有。