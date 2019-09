交大暑期國際志工　為印度、柬埔寨偏鄉點燃教育之火

▲交大暑期國際志工印度團大合照。(圖/交大提供,下同)



記者陳凱力/新竹報導

交通大學國際志工團2019年暑期分別至印度及柬埔寨進行服務計畫。印度國際志工Jullay團,長期與華碩文教基金會合作,每年提供再生電腦為印度偏鄉的Jamyang School增加數位硬體資源,同時準備英文、電腦、科普實驗等教學活動及宣傳兒童資助計畫。東南亞國際志工團亦於7月底順利完成在泰柬邊境非營利小學DPC School校舍改造義築計畫,建造符合當地需求、教學遊藝功能兼具的開放式學習空間,回台後亦積極籌備紀實攝影展,將於9月21日展出於柬埔寨當地服務之影像紀錄,希望將當地文化與國際參與議題帶回台灣。

程式、英文、科普 點亮印度偏鄉教育之火

「We are not helper, but sharer. (我們不是幫助者,而是分享者。)」交大印度國際志工Jullay團自 2010 年起至印度拉達克Jamyang School服務已經邁入第九年。Jullay團秉持著「大手拉小手」的核心理念設計每一年的服務方案,希望能發揮所長,將所學的知識與當地的師生分享,透過分享互惠的精神,與Jamyang School一同成長。

▲交大印度團以桌遊 《海霸》向學生介紹程式邏輯概念。

Jamyang School為一所提供免費教育的住宿學校,該校的學生最小起自幼兒,大至青少年,均來自偏遠或社經地位相較弱勢的家庭。交大人文與社會學系潘美玲教授因與該校校長結識,了解學校創立初衷與當地硬體、教育資源的匱乏後,開始與交大服務學習中心合作,每年夏天帶著10位來自不同科系的學生前往,逐步提升該校師生的數位應用能力以及相關軟硬體設備,幫助學童翻轉未來,逐步接軌世界。

▲交大印度團教導英文小書創作。



為了提升Jamyang School學生對程式設計的興趣,Jullay團與新創教育團隊「程式老爹」合作,透過桌遊《海霸》,介紹基本的邏輯概念,如方向性、順序性、迴圈等。Jullay團也自編英文文法教材,讓學生運用教材內的句型創作專屬的小書,並練習口說發表。自然科學則透過簡單的科普實驗,讓學生驗證電的存在,以及歐姆定律與電功率的應用。



在華碩文教基金會協助下,Jullay團今年也提供Jamyang School再生電腦14台,並針對學校電腦及其他數位設備進行例行性檢查、維修與軟體更新。

Jamyang School 學童的生活及教育支出仰賴外界的資金援助,該校自2015年起因故與原資助單位停止合作,並委託 Jullay 團幫忙發起「大手拉小手-印度兒童資助計畫」募集教育費用,期望透過台灣的善心捐款,讓當地學童能有持續學習的機會,以教育翻轉貧窮,運用所學回饋社會。

「柬」造未來 小學校舍擴充教學遊藝空間



2019年7月,交大服務學習中心東南亞國際志工BAT團11名學生與台北市立大安高工建築科同學,前往柬埔寨北部邊境省份Oddar Meanchey。在交大全球公民教育中心賴郁雯副主任、建築所侯君昊所長、大安高工建築科林振輝老師,以及AHA義築協會簡志明執行長指導下,花14天「改造」非營利小學DPC School校舍,打造兼具教學與遊藝功能的階梯式開放空間。

▲交大柬埔寨志工團大合照。



DPC School多達500名學童,卻僅有5間木構混凝土教室狀況穩定,本次協助整建的校舍更只有屋頂和木頭樑柱。OM是柬埔寨最窮的省分,家庭年均收入低於1000美元,因為地處內陸與邊境,風土條件與社會資源嚴重落後主要地區,長期以來經濟與教育處在發展後端,也少有國際援助組織活動。



交大服務學習中心去年透過台灣家扶基金會設立於當地的柬埔寨辦公室,了解DPC School有教室擴充的需求,便與全球公民教育中心、建築所和AHA義築協會合作,擬定以「建築」為主題的服務學習計畫。



兩校學生半數沒有建築背景,但密集準備與訓練半年,除了邀請專家分享,也多次調整設計、練習砌磚及木工。7月出團時,大安高工先打頭陣,到DPC School進行基地繪測放樣及備料,等交大抵達後旋即開工,以木料、鋼管搭配矮磚牆,打造階梯式開放空間,不僅通風採光兼具,也適應當地炎熱乾燥的氣候特性。



除了有當地村民參與建造,學童也經常來到工程基地好奇地觀望,並自動幫忙志工團清洗工具、刷除板模殘留的水泥。交大師生也在工程空檔參與課堂、隨同當地社工家訪,觀察理解柬埔寨居民的生活,並交換彼此對教育、未來的想法。

▲交大柬埔寨志工團隊為學生打造階梯式開放空間。



負責結構設計的王毅勳同學說,作為志工大概無法真正為他人貢獻什麼,與其說貢獻,更多的是學習。土木系高宏奕同學則表示:「國際志工對我來說,更像是一個儀式,連結生命之間的儀式,我們走入當地的生活,傾聽這片土地。」當地居民在貧乏中仍堅毅樂觀,令學生無比難忘,也對國際發展議題有深刻省思。



交大師生除了在全球的學術競爭展現能量,也到世界角落回饋社會,今年的國際服務和學習收穫,化作影像和座談,邀請各界人士,一同感受為社會付出的正向能量!

▲交大柬埔寨志工花了14天改造非營利小學DPC School。

A.《寨見》移地生活影像紀錄展

時間:2019/9/21~10/13

地點:東門市場3樓巷口行動實驗室、江山藝改所



B.《寨見》開展分享茶會

時間:2019/9/21.10:00-11:00

地點:東門市場3樓巷口行動實驗室



C.《當建築做為一種服務》座談會

時間:2019/9/28.15:00-17:00

地點:江山藝改所(新竹市東區興達街1號)

