台南嘉藥周遭異味陳情　環保局專案稽查開罰4張罰單

▲嘉南藥理科技大學附近常有異味發生，台南市環保局大動作進行專案稽查，計查獲兩廠家違規，開立4張罰單，最高可處2千萬元罰鍰。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

近來民眾陳情嘉南藥理科技大學附近常有異味發生，台南市環保局9月19日大動作進行專案稽查，計查獲兩廠家違規，分別發現有未依空污許可操作、廢棄物未依規定分類且露天貯存、廢棄物未依許可內容存放、廢棄物貯存地點標示不清，將分別依空污法、廢棄物清理法等規定，開立4張罰單，最高可處2千萬元罰鍰。

環保局表示，因該校緊鄰周遭工廠，且工廠產業類型包含金屬處理、塑膠製品等多種潛在可能產生異味之產業類型，19日辦理嘉藥周遭工廠專案稽查，計20位環保稽查人員投入，發現未依固定污染源操作許可頻率更換活性碳並記錄，廢棄物露天貯存而未有防止地面水、雨水及地下水流入、滲透之設備或措施也會導致逕流廢水致產生異味；而本次專案稽查的目的並不在處分，而是希望所有的工廠都能讓防制設備落實操作，避免污染環境；這波的專案稽查會持續執行，也希望所有的事業全力配合，為環境盡一份心力。

環保局長林淵淙表示，針對嘉南藥理科技大學異味問題已多次進行查處，其中部分業者近年多次違反環保法規，環保局已安排專家學者輔導改善中，本次專案稽查仍查獲違規者現場要求廠家繃緊神經徹底改善，後續將加強深度稽查之頻率，徹底解決學生的問題。