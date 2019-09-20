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少了一隻手和腳！永和獨臂哥「寫一手好字」擺攤...狂吃紅單　網心疼揪朝聖

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▲少了一隻手和腳！永和獨臂哥「寫一手好字」擺攤...狂吃紅單　網心疼揪朝聖。（圖／翻攝自我是永和人）

▲字真的很美。（圖／翻攝自我是永和人）

記者周亭瑋／綜合報導

「這是誰也不想要的境遇！」新北永和一名獨臂哥在頂溪捷運站附近擺攤賣字畫；而在地網友看他如此堅強、不向命運低頭，不由得敬佩與讚賞，更心疼他咬牙求生存，卻經常被開罰單，於是po網請大家多多幫忙。

一名林姓網友在「我是永和人」緩緩說道，「請問他做錯了什麼？一個人少了一隻手臂和一隻腳，人生幾乎毀了一大半，但他選擇努力好好的活下來，他沒和人乞討，練得一手好字給喜歡的人。我們有多少人四肢健全，卻活得不如他的認真，祝福他會有開闊的人生，和下輩子有美好富足的人生。」

請繼續往下閱讀...

他感嘆，經常看到這位獨臂哥被開紅單，所以希望有善心店家能伸暖手，給他一個小位置自力更生，同時也透露，從頂溪捷運2號出口左轉直走到文化路口，就能看到他了，「為買他字的人，謝謝您，您行無量功德，利他也益己，十分感謝」。

▲網友錄下獨臂哥揮毫的一幕。（圖／翻攝自我是永和人）

▲網友錄下獨臂哥揮毫的一幕。（圖／翻攝自我是永和人）

po文一出，引起熱烈回響，網友們紛紛回應，「有他出現的時間表嗎？想買找不到」、「字很漂亮」、「有人檢舉吧？不然警察很少主動會去開」、「好看，上次買了2張，家人跟朋友都很喜歡，加油」、「人也挺帥的」、「好美的書法字」。

不過，也有附近居民直言，曾和這位獨臂哥聊過天，他是大陸人，持觀光護照來台，3個月就須出境再入境，罰單是否有效不得而知，不過他來台期間食、衣、住、行都有人在幫忙，「此人的字，我很喜歡也有買，但他的字，一副200元，等同擺攤做生意，且離開時垃圾也留在現場，警察取締合法哦，並不會因為殘疾而改變，怎知其他手腳正常的擺攤人，背後壓力是否更重？」

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