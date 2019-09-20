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買到iPhone 11機王！他開箱一摸機背「姆指刺傷」　相機邊框NG：還好訂官網

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▲▼ 。（圖／翻攝自PTT）

▲原PO說自己疑似買到機王。（圖／翻攝自PTT）

網搜小組／鄺郁庭報導

蘋果（Apple）新機iPhone 11系列今（20）日開賣，一名網友早上10點39分發文，說今天一到公司，手機就已經送到收發室，他興高采烈地開箱後卻傻眼，首先是手機背面有疑似玻璃纖維的東西，去碰的瞬間姆指就被刺傷；再來則是相機邊框沒有處理好，讓原PO忍不住直問「我拿到機王了嗎？」

這位網友在PTT的iOS板上發心得「iphone 11機王」，文中表示，他今天一到公司，新機就送到收發室了，「興高采烈的開箱之後直接傻眼，我拿到機王了嗎？」原因則有2點：「1. 手機背面有疑似玻璃纖維，我以為只是髒東西，拇指瞬間被刺傷」、「2. 相機邊框處明顯沒有處理好，竟然有一條亮面的邊拉到霧面的區域。」

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▲▼ 。（圖／翻攝自PTT）

▲原PO的姆指被刺傷。（圖／翻攝自PTT）

▲▼ 。（圖／翻攝自PTT）

▲原PO說他的iPhone 11相機邊框處明顯沒有處理好。（圖／翻攝自PTT）

原PO表示，還好新機是在官網訂，可以退換，「只是明明第一批訂，現在還要再等一個禮拜QQ」，最後也附註他的手機出貨地是上海，「買到同批iphone 11 64g的朋友注意了，小心別被刺傷囉！」

看到貼文後，網友紛紛留言，「推官網買，這狀況買電商的肯定哭死」、「真的不要省一兩千，官網買的好處」、「幸好是官網買，不然就要自己吞了」、「看起來像玻璃破掉」。也有網友貼出自己的新機分享心得「剛拿到沒什麼問題，只是原本以為鏡頭是內凹，結果是透明板。」

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