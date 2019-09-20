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強化人命救助　台南打火兄弟精進繩索救援技術訓練

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▲台南市消防局為提升救災能量及活用救災技巧，在消防局新化訓練中心，辦理繩索救援裝備器材教育訓練，提升人命救助之效率。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市消防局為提升救災能量及活用救災技巧，在消防局新化訓練中心，辦理繩索救援裝備器材教育訓練，提升人命救助之效率。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市消防局為提升救災能量及活用救災技巧，於2019年採購一批繩索救援裝備，並在消防局新化訓練中心，辦理繩索救援裝備器材教育訓練，以期消防人員熟悉操作技能，提升人命救助之效率。

▲台南市消防局為提升救災能量及活用救災技巧，在消防局新化訓練中心，辦理繩索救援裝備器材教育訓練，提升人命救助之效率。（圖／記者林悅翻攝，下同）

消防局將分階段辦理繩索救援裝備採購，預計3年內汰換各消防分隊之繩索裝備器材，並藉由教育訓練充分發揮繩索裝備器材功能，讓分隊具有救助隊證照人員能夠運用所學，克服救災現場地形障礙，減少徒手救災風險及縮短救災時間。

▲台南市消防局為提升救災能量及活用救災技巧，在消防局新化訓練中心，辦理繩索救援裝備器材教育訓練，提升人命救助之效率。（圖／記者林悅翻攝，下同）

消防局救助教官對於繩索救援運用有相當鑽研，利用本次採購教育訓練，擔任專業救助教官教導人員繩索技術、安全確保、防墜及雙繩系統等基本觀念，並藉由現場實際架設救援系統操作進行模擬救援情境演練，以期消防人員在執行任務時能以不變應萬變的方式熟悉救援繩索之運用，及整合出共同之繩索操作技術，並提升整體救災效率及維護個人救災安全。

▲台南市消防局為提升救災能量及活用救災技巧，在消防局新化訓練中心，辦理繩索救援裝備器材教育訓練，提升人命救助之效率。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市消防局長李明峯指出，面對氣候變遷及其他天災人禍之不可預測性，消防人員之繩索救災裝備必須確保消防人員安全，並不斷學習救援技術，也必須在最有效、最快速完成人命救助任務，保護市民生命財產。

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