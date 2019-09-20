「零邦交」如何應對？吳釗燮：任何外交部長都不會坐在這跟你討論這問題

記者陳家祥、張乃文／台北報導

索羅門群島才在16日宣布與台灣斷交、與中國大陸建交，隨即又傳出吉里巴斯也斷交的消息。外交部長吳釗燮20日親上火線召開記者會回應吉里巴斯斷交相關問題。有媒體問及吉里巴斯斷交後，剩下15個邦交國，接續著會不會有0邦交狀況、如何應對？吳釗燮直言，「任何外交部長都不會坐在這邊跟你討論這個問題」。

▲吉里巴斯與我國斷交，外交部長部長吳釗燮出面說明。（圖／記者李毓康攝）

5天內斷了索羅門以及吉里巴斯兩國，吳釗燮13時親上火線召開記者會說明，而總統府方面，將由發言人丁允恭14時對外回應，總統蔡英文人在桃園跑行程，預計下午兩點40分也會對外發表聲明。在外交部記者會上，吳釗燮回應關於吉里巴斯索求高額金援購買客機等問題，另外，被詢問到是否考慮政治責任及辭職，吳釗燮說，作為一個政務官，他必須要為政治責任負起必要責任，而他的態度非常清楚，不會迴避，「至於去留要交由長官決定」。

最後有媒體問到吉里巴斯後，外交國家剩下15個，對於0邦交國的想像，外交部及蔡政府方面會如何應對？吳釗燮直言，「任何外交部長都不會坐在這邊跟你討論這個問題」。

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