快訊／華盛頓槍擊1死5傷！距白宮僅3km　「救護車+大量警力」現場待命

▲美國華盛頓特區發生槍擊。(圖/翻攝自推特/Elma Aksalic)



記者張方瑀/綜合報導

《路透社》指出,美國首都華盛頓特區(Washington, D.C.)在當地時間19日晚間發生槍擊案,造成1人死亡、5人受傷,且該地距離白宮僅3公里,目前尚不清楚兇嫌是否已遭逮捕,但執法部門向記者表示,這不是一般「活躍槍手」(active shooter)的襲擊事件。

根據當地媒體ABC7News-WJLA、FOX-5報導,槍擊案發生在市中心以北14街與哥倫比亞街交界處,現場有數輛救護車待命,也有大量警察到場。

#BREAKING : Washington DC - Multiple people shot on Columbia Road NW in Columbia Heights. Video : chriscollison pic.twitter.com/YFvVyR2cPB

BREAKING: multiple injuries following shooting near 14th & Columbia Rd NW DC. The latest in 20 minutes on @ABC7News at 11. pic.twitter.com/iqQAfIGQeu