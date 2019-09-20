雲端最前線／921震災20年 面對強震台準備好了？

新聞節目中心／綜合報導

20年前921大地震短短1分多鐘的劇烈搖晃，造成全台上萬民眾傷亡，經濟損失達新台幣3,600多億元。氣象局在20年來不斷精進地震測報能力，透過加密測站密度、提升觀測儀器、發送地震訊息推播等，其中，明年地震速報將從15秒再縮短至10秒，期望能藉此將災害降到最低。對此議題，《雲端最前線》20日邀請前地震測報中心主任郭鎧紋、資深媒體人胡孝誠、時事評論員王時齊與主持人楊文嘉深入討論。

氣象局20年來持續在精進地震測報能力，除加密測站分布數量，也增加地震前兆現象觀測，另外，地震速報系統觀測儀器現也從16位元系統提升至24位元系統，可提供更精細的觀測資料，有利於地震波相判讀與中小型規模地震解析。

▲921地震,南投集集車站。（圖／慈濟基金會提供）

至於地震速報處理的速度，也有大幅進展，氣象局地震測報中心主任陳國昌表示，921大地震當時，地震速報大約花了100多秒，現在只要15秒左右初步資料就能分析出爐，明年更會再縮短成10秒。

另外，行政院「財團法人賑災基金會」管理九二一地震捐助結餘善款，被指形同凍結，民間社造團體表示「從來沒有看過一紙『開放申請』的公告，都是政府嘴巴講講而已！」南投縣生活重建協會理事長邱慶禧一語點出個中癥結說，結餘善款用在八八風災、高雄氣爆等「新」發生的天然災害，「我們這些在『舊』災區努力的人們，用得到嗎？」

值得一題的是，針對住宅政策及居住安全議題，內政部次長花敬群表示，21年來都更核定件數總共787件，平均一年不到40件，但是全台共有幾百萬戶的房子待處理，讓都更幾乎成為「不可能的任務」，預計未來3年，再將輔導核定都市更新案120件。對此議題，《雲端最前線》20日邀請前地震測報中心主任郭鎧紋、資深媒體人胡孝誠、時事評論員王時齊與主持人楊文嘉深入討論。

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當社群媒體的影響力已經超越報紙與電視，《ETtoday新聞雲》在忠孝西路一段4號15樓所建置的新聞直播中心，2016年12月5日正式開台。

《雲端最前線》為《ETtoday新聞雲》新聞直播中心全新製作的時事政論節目，在緊鄰行政、立法、監察三院政治權力中心的攝影棚內，周二至周五中午12時將以即時多元的雲端直播科技，由關注台灣政治運動變遷超過20年的資深媒體人楊文嘉擔任主持，偕同政治人物、學者專家等來賓，針對立院動態、公共政策、熱門時事、網路聲浪等不同議題，進行即時與深度的評論與解析。

《雲端最前線》於2016年12月5日正式首播，每周二至周五中午12時現場直播，網友們可同步於《ETtoday新聞雲》的官網、新聞雲、筋斗雲、播吧等臉書粉絲頁、東森新聞雲APP，即時收看。