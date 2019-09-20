檢警環平臺專打環保蟑螂　國有地丟廢棄物「剛倒完就被抓」　

▲新竹縣「檢警環平臺」接獲民眾報案，地檢察署立即指揮相關單位派員到場查察。（圖／記者陳凱力翻攝，下同）



記者陳凱力／新竹報導



新竹縣「檢警環平臺」於9月17日上午接獲民眾報案，疑似有2部自小貨車載運廢木板、廢磚塊等一般事業廢棄物，隨意傾倒在竹北市勝利七街二段安溪寮橋旁之國有財產局土地。新竹地檢察署立即指揮相關單位派員到場查察，竹北分局循線順利掌握3名嫌疑人並通知到案，除將3人依違反廢棄物清理法移送也同時要求將所傾倒之廢棄物限期清除。



竹北分局接獲通報後隨即趕往現場，果然發現有大量木板、磚塊等一般事業廢棄物被丟棄在現場，只是現場已不見貨車蹤影。經環保局稽查人員確認，所傾倒之廢棄物屬一般事業廢棄物，傾倒人恐涉嫌違反廢棄物清理法，竹北分局也立即組成專案小組，追蹤該處相關可疑涉案人員。

▲▼竹北分局循線順利掌握3名嫌疑人並通知到案，除將3人依違反廢棄物清理法移送也同時要求將所傾倒之廢棄物限期清除。

警方經調閱錄影監視器畫面後，於17日鎖定2部自小貨車駕駛涉有嫌疑，循線追查到陳姓男子等3名嫌疑人，3人到案說明後，也被依違反廢棄物清理法移送偵辦，同時限期將廢棄物清除完畢。

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