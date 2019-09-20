海巡署查緝隊追緝高鐵運毒　逮獲疑似日本山口組成員

▲海巡署查緝隊追緝高鐵運毒，在高雄查獲疑似日本山口組成員送辦判刑 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／高雄報導

海巡署偵防分署高雄查緝隊報請屏東地方法院檢察官指揮國人走私毒品案，於2018年6月間在左營高鐵大廳內進行攔查，發現國人陳姓嫌犯西裝筆挺，手拿沉甸甸的揹袋，研判為毒品逕行於閘票口攔查，當場起出二級毒品MDMA搖頭丸1.68公斤，約6000顆，市值近200萬元，並循線今年查獲吳姓主嫌，經檢方依毒品危害防制條例起訴並具體求處重刑。

▲▼查獲陳嫌及搖頭丸。

高雄查緝隊掌握陳姓犯嫌為竹聯幫背景，更意外於手機內發現陳員印有山口組一心會特攻隊名片，疑似與日本三大犯罪組織山口組關係密切，恐有涉嫌來臺發展組織，造成社會治安隱憂之虞。

該隊經半年追查後，於2019年3月13日將其上游吳姓主嫌追查到案，陳姓嫌犯經橋頭地方法院判決2年徒刑，吳姓主嫌則由屏東地方檢察署起訴求處7年以上徒刑。

海巡署偵防分署高雄查緝隊表示，毒梟在毒品暴利誘使下，不顧遭受嚴重刑責之風險，鋌而走險製造、販賣及運輸毒品，影響國內治安及國人健康甚鉅，將持續結合治安單位戮力執行毒品查緝工作，積極維護國人身體健康及社會經濟穩定，民眾如發現不法，可利用「118」免費服務專線，檢舉不法活動，共同為維護社會治安進一份心力。

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