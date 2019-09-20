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iPhone 11開賣日「跳水3100元」　XR快跌破2萬！

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▲iPhone 11直營店開賣。（圖／記者林敬旻攝）

▲蘋果新機，左起為iPhone 11 Pro Max、iPhone 11 Pro和iPhone 11。（圖／記者林敬旻攝）

記者黃君瀚／綜合報導

蘋果年度旗艦iPhone 11系列今（20）日正式開賣，外媒報導台灣買氣相當不錯，預購量超乎市場預期。不過根據北部知名連鎖通訊行即時報價，iPhone新機甫開賣就跳水，和官方定價相比最高折扣3100元，前一代的iPhone XR 64G則快跌破2萬元大關。

根據北部某知名連鎖通訊行官方網站20日報價，基本款iPhone 11 64G售2萬3300元，比起蘋果官方2萬4900元便宜了1600元；價差最大的部分在高階版的iPhone 11 Pro Max 512G，通訊行下殺至4萬9300元，官方價則是5萬2400元，差距3100元。

此外，iPhone前一代的機種在通訊行折價上明顯比官方降得快許多，以銷量相當好的入門款iPhone XR 64G為例，蘋果官方宣布降價5400元、售2萬1500元，而在通訊行只要2萬300元，跌破「2字頭」指日可待。

▲▼iPhone 11 &amp; iPhone 11 Pro Max。（圖／記者邱倢芯攝）

▲iPhone 11（左）和iPhone 11 Pro Max。（圖／記者邱倢芯攝）

另外去年高階款的iPhone Xs和iPhone Xs Max在蘋果官網上均已下架，通訊行都還能撿便宜，iPhone XS 64G為3萬500元、iPhone Xs Max 64G則是3萬3990元，和11系列怎麼挑端看果粉的選擇和口袋深度了。

以下是iPhone 11系列蘋果官方和通訊行20日空機價格比較：

iPhone 11

官方64GB：24,900元
通訊行64GB：23,300元，省1,600元

官方128GB：26,900元
通訊行128GB：25,300元，省1,600元

官方256GB：30,400元
通訊行256GB：28,800元，省1,600元

iPhone 11 Pro

官方64GB：35,900元
通訊行64GB：33,800元，省2,100元

官方256GB：41,400元
通訊行256GB：38,800元，省2,600元

官方512GB：48,400元
通訊行512GB：45,500元，省2,900元

iPhone 11 Pro MAX

官方64GB：39,900元
通訊行64GB：37,500元，省2,400元

官方256GB：45,400元
通訊行256GB：42,500元，省2,900元

官方512GB：52,400元
通訊行512GB：49,300元，省3,100元

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