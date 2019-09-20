手頭有困難！小暖男拉進房「叔叔這給你」遞7分滿撲滿　他感動婉拒：長大了

▲朋友小孩遞撲滿，超暖行為讓原PO感動炸。（示意圖／資料照）

網搜小組／鄺郁庭報導

小朋友的天真無邪，總能讓大人心裡一暖。一名男網友在臉書《爆廢公社公開社》貼文，說近日下午大概5點多，他去朋友家，按了門鈴後，是朋友的兒子幫忙開的門。小男生一看到原PO，就把他拉到房間，並交出自己的撲滿。正當原PO一頭霧水，孩子的幾句話讓他感動，「你的這份心意，是無法用金錢衡量的。」

男網友表示，當時小男生開門後，就對他說了一句「叔叔，你跟我來一下，我有東西拿給你～」，他原本還心想「這孩子又在搞什麼鬼？」但當他走進房間後，孩子就拿出一個裝了七分滿的撲滿，告訴原PO，「叔叔，我有聽爸比說你最近的狀況，這些錢叔叔你先拿去用，不要跟爸比說喔！這是我們倆的秘密～」

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男網友聽到後相當感動，也馬上回拒，「叔叔跟你說，叔叔絕對不會跟你拿這些錢，這些錢你好好存起來，以後用的到，叔叔知道你的心意，你有這個心，叔叔就很開心了」，並說要陪孩子寫功課。小男生則是親了原PO一下，就往客廳跑。

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▲原PO看著小男孩長大，也教了很多做人的道理。（示意圖／pexels）

男網友相當有感觸，「我心裡想，這孩子真的長大了」，也透露小孩出生三個月的時候，爸爸就跟媽媽離婚了，「我就從那時候看他一點一點的長大，教他很多做人的道理，今天的舉動，讓我覺得總算我跟他老爸沒有白教了。」最後他則是感動隔空對小朋友說，「孩子，你以後一定要比叔叔我還要厲害」、「你的這份心意，是無法用金錢衡量的，叔叔很感動，加油！」

看到貼文後，其他人也被孩子暖心的行為感動，「好棒的孩子」、「這孩子是個暖男」、「這孩子好窩心」、「好大心的孩子，不管你付出什麼都會得到回報的」、「好乖的孩子，表示你是真心照顧他，他懂得感恩呢」、「這孩子怎麼這麼貼心啊！你真的沒白疼他」、「可以叫乾爹了，這個孩子真是讓人想疼愛。」

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