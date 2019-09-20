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提升檔次！行家曝品嘗鍋燒麵關鍵「靠泡麵」　吸飽湯汁一次加爆

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提升層次！行家曝品嘗鍋燒麵關鍵「靠泡麵」（圖／PTT網友提供）

▲要怎麼搭配，才能弄出一碗好吃的鍋燒麵呢？（圖／PTT網友提供）

記者黃君瀚／綜合報導

近日天氣開始變冷，來上一碗溫暖的湯麵是不少民眾的生活小確幸，就有網友在PTT上發文，提到「鍋燒麵」如其名是用鍋子燒出一碗麵，香氣搭上鹹湯相當好吃，但是該怎麼吃才能顯現出行家的風采呢？該文意外釣出一篇專業的解答，似是而非卻又能自圓其說，被封為「鍋燒王」！

這位行家回文表示，所謂鍋燒麵的精隨，關鍵在於它的湯頭，麵跟湯結合料，統統會一起在嘴巴裡進行乾、溼混合，享受在齒頰中到處衝鋒的快感，這就是吃鍋燒麵最最精隨的地方。

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「要成為鍋燒麵行家，第一個標準就是不要用烏龍麵煮！」為了讓麵與湯充分搭配，烏龍麵或是偏向寬粗麵一類的麵體必須避開，原因正是麵的面積。他特地畫圖舉例，烏龍麵或板條用筷子能夾起的麵量會比較少，「而麵與麵的間隙，就是夾帶湯汁的空間！」

行家解釋說，2條粗麵總共有4個對外的邊，但如果換成細麵，夾起來的麵量會比較多，「同樣一筷子夾起，但是麵對外的邊居然變成了8個，能夠附帶的湯汁也變得更多。」換句話說，比起烏龍麵等寬麵，用細麵來製作鍋湯麵是更好的選擇！

提升層次！行家曝品嘗鍋燒麵關鍵「靠泡麵」（圖／PTT網友提供）

▲▼PTT鍋燒王神理論，使用粗麵一筷子夾起只會有4個對外邊，換成細麵就變成8個，能附帶的湯汁也會變多。（圖／PTT網友提供）

提升層次！行家曝品嘗鍋燒麵關鍵「靠泡麵」（圖／PTT網友提供）

「寬麵吃口感、細麵吃湯頭！」他強調，與其用烏龍麵，更推薦用泡麵這種細麵，根據實際測試，肉燥麵、炸醬麵都是適合的泡麵麵體，「不過推薦用肉燥麵，因為炸醬麵弄成湯的味道很怪」，最後再搭上配料，就能創造出多樣化的口味。

行家認為，弄出一碗好的鍋燒麵其實不難，肉燥泡麵搭配海鮮、沙茶、泡菜、火鍋料等，其中的變化是無窮盡的，「有什麼料加什麼，總之加爆！」當成品出爐，那個吸附湯汁的麵、那個入味的湯、那個各式各樣的料，全部一湯匙就能吃入，「讓整個吃麵不只是吃麵，簡直是在品嘗麵料裡的藝術品，提升到另一個層次！」

這篇浮誇的文章一出，引發網友一陣驚呼，「原來是鍋燒麵系」、「寬麵吃口感、細麵吃湯頭」、「這也能解析，太閒幫推」、「你下次煮火鍋丟泡麵看看，也很好吃」、「唯一支持肉燥麵」、「同意！湯麵就是要吃湯頭跟麵一起的感覺」、「才沒跑錯台，你就是小當家對吧！」

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