力保官位！30重兵突襲寵物店槍手匪窟　8嫌夢中驚醒...一臉茫然狼狽趴地上銬

▲寵物店槍手睡夢中遭逮，狼狽趴地被警上銬。（圖／地方中心翻攝）

地方中心／高雄報導

高雄市治安連3天亮紅燈！砸店、開槍、開車衝撞事件都與直播天王連千毅與另名直播業者有關，也讓韓國瑜非常震怒，並撂下重話，要從分局長一路撤換到警局長。就在韓國瑜發怒的6小時之內，前鎮分局警方就派遣了30名警力，配備槍、盾牌以及防彈衣，順利將寵物店槍擊案的8名嫌犯逮捕到案。

回顧案情，該寵物店17日深夜先是遭到不明人士砸店，事隔不到2天，又遭開槍，而透過監視器畫面，發現嫌犯搭乘黑色轎車前來，一連開了4槍後迅速逃離現場，警方隨後也透過畫面循線逮人。

前鎮分局長林新晃表示，槍擊案發生後，專案小組過濾了上百支畫面，終於在鼓山區一處住宅大樓發現嫌犯居住的套房，並且隨即派遣刑事局南部打擊犯罪中心、高雄市政府警察局刑警大隊、前鎮分局及鼓山分局等30名警力，配備槍、盾牌以及防彈衣前往歹人。

▲19日寵物店槍擊案的8名嫌犯被警方一舉逮捕。（圖／地方中心攝）

就在破門攻堅之際，警方發現屋內有人朝樓下丟擲物品，立即通報樓下的同事注意，進入屋內後一舉逮捕8名正在熟睡的男子，並在先前丟往樓下的行李袋中查獲2槍20彈。

▲寵物店搶手遭逮，警方搜出2槍20彈。（圖／地方中心翻攝）

據了解，這3天連續發生的幾起案件中，都與直播主間的糾紛有關，目前僅知潘姓男子帶頭犯下這起寵物店槍擊案，與其他案件是否有直接關聯，警方也正深入追查中。

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