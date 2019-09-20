召妓法官撤職「不改本色」　趁復健偷襲護理師大腿：口罩遮住妳的漂亮臉

▲因召妓被撤職的前法官楊炳禎又涉嫌性騷擾護理師被起訴。（示意圖／CFP）

記者劉昌松／台北報導

前高院法官楊炳禎因為上班時間召妓被抓到，當時他辯稱是為了測試自己還「能不能」，最後遭撤職處分，丟了600萬退休金；沒想到日前楊因病到醫院開刀後仍然色性不改，趁著護理師到病房協助他復健行走時，冷不防伸手從大腿後方屁股下緣開始一路撫摸到膝蓋附近，還戲謔稱「妳的口罩遮住了漂亮的臉」。台北地檢署20日依性騷擾罪將這色法官起訴。

66歲的楊炳禎是司法官16期結業，被特偵組「正己專案」長期監控發現，他不但在外租房子當私人招待所，找朋友打麻將，還涉私下經營骨董生意；最誇張的是，楊還會在上班時間到外面開房間召妓，楊當時辯稱是為了測試自己還能不能勃起，最後因言行不當被監察院彈劾，公懲會決議處分撤職。

▲楊炳禎戲謔口罩遮住了護理師漂亮的臉。（示意圖／CFP）

2019年6、7月間，楊因病到醫院開刀後繼續住院調養，護理師在某天依往例到病房查看，為了確認楊的復原狀況、復健行走能力，護理師帶楊到病房外走廊後，問楊是否有那裡不舒服。當時面對護理師站著的楊，竟突然傾身向前，伸出右手，往護理師的左側屁股下緣摸去，然後一路滑到膝蓋附近。

護理師嚇到趕緊要扶楊回病房，想盡快結束這次復健，沒想到楊又要求護理師把口罩拿下來，護理師拒絕後，楊竟戲謔地說，「口罩遮住漂亮的臉，很可惜」。護理師事後氣得向院方申訴，而楊得知後也馬上辦理出院。

▲楊炳禎得知護理師申訴遭性騷擾後，馬上辦理出院。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

楊到案辯稱自己大病初癒，無法自行彎腰，他只是在回應、告訴護理師，自己不舒服的部位，尤其當時護理師穿長褲，他沒碰到肌膚，不算性騷擾；至於要求拆口罩的原因，是醫院護理師們看到他都會打招呼，他希望知道每個護理師長的樣子，以後才能打招呼「回之以禮」。

但是醫院走廊監視器明顯拍到楊傾身摸腿的動作，依常理，有不舒服的地方用說的即可，不用去摸到別人身上，且護理師在醫院內帶口罩是習慣，大家都可從白色制服以及識別證認出護理師。檢察官認為，楊炳禎先前是法官，也審理過性騷擾案件，不可能不知性騷擾構成要件，卻仍狡辯，因此依法將他起訴。

姊妹們，給他好看



【其他新聞】

愛上「台中富二代」貸款905萬助投資…結果被拿去買房給別的女人

同志天菜遭冒名罵人「肛屁股」四處引戰 周賢忠衰挨告不起訴

賭博網站半年入帳4億元 層層轉匯「王先生」…原來是專業車手團