約談判被打槍！莽男花17元買汽油報復　燒完機車換蹲1年牢

▲羅男騎車載童男去加油站買汽油。（示意圖／CFP，與本案無關）

記者黃翊婷／綜合報導

基隆童姓男子原先與簡姓男子有糾紛，後來聽聞對方跟羅姓友人也鬧得不愉快，想約出面談判卻被拒絕，一氣之下乾脆和朋友一起花了17元買汽油，並縱火焚燒機車。最後兩人分別被基隆地院法官依公共危險罪判處1年、6月有期徒刑，僅童男獲得緩刑3年。

判決書中提到，童男因為與簡男發生嫌隙，後來聽說對方出賣羅姓友人，心中的不滿飆升到最高點，於是在今年3月29日凌晨2時44分徒手將簡男的機車牽到空地，先以金屬扳手亂砸一頓洩憤，接著再打電話通知羅姓友人過來。

▲童男想燒毀簡男的機車報復。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，與本案無關）

羅男得知童男想要放火燒機車，於是兩人結伴前往附近的加油站，花了17元購買95無鉛汽油，並裝在空寶特瓶裡，隨後返回空地讓人下車，自己再騎車離去。童男放火燒毀簡男的機車，隨即搭乘另一名朋友的車離開，後來有看夜景的民眾路過發現，這才趕忙通知警消前來滅火，以免火勢擴大釀成傷亡。

童、羅兩人落網後，皆坦承犯行。基隆地院法官認為，兩人只是因為嫌隙恩怨，就放火燒毀機車，不僅枉顧他人財產，還有可能延燒到鄰近的汽車，實應責難；只是考量到火勢並未擴大或爆炸，也沒有造成其他人員傷亡或設備損壞，他們事後也獲得簡男諒解，最後依公共危險罪判處童男1年刑期，緩刑3年，另判羅男（有前科紀錄）6月有期徒刑。

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