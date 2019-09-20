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豐原太平洋百貨周年慶提前開跑　東森自然美同步祭好康

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▲▼豐原太平洋百貨周年慶開跑，東森自然美也同步推出好康。（圖／業者提供）

▲豐原太平洋百貨周年慶開跑，東森自然美也同步推出好康。（圖／業者提供）

記者李忠憲／台中報導

豐原太平洋百貨28年周年慶19日提前開打！除祭出為期1個月高達17%的「買千送百」等優惠外，更推出美人魚限量訂製款精美卡友禮。而中台灣首家百貨SPA店的東森自然美，也同步推出三大亮點，包刮「閃亮女神光新品」、「秒殺特惠組」及不惜成本的「滿額贈」，務必讓愛美女人都可輕鬆升級女神。

中台灣各大百貨周年慶活動已磨刀霍霍，豐原太平洋百貨19日上午率先舉辦為期1個月的周年慶，執行董事雷倩、董事長連錦及在地民意代表等均出席，現場也邀請舞獅、戰鼓及幼兒園等團體帶來精彩表演，吸引許多民眾到場排隊。百貨也準備前100位的開幕早到禮，讓排隊民眾可以邊排隊邊吃Donuts，甜在心裡。

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▲▼豐原太平洋百貨周年慶開跑，東森自然美也同步推出好康。（圖／業者提供）

▲▼豐原太平洋百貨周年慶現場熱鬧滾滾，等待開店的民眾大排長龍。（圖／業者提供）

▲▼豐原太平洋百貨周年慶開跑，東森自然美也同步推出好康。（圖／業者提供）

豐原太百董事長連錦表示，提早1個月舉辦與中區其他百貨同時開打，為的就是讓豐原民眾和台中消費者能同步享受優惠，把消費留在豐原。這次獨家訂製款卡友禮包括棉麻文青置物籃、logo風伸縮購物袋、快樂野餐墊等，都由百貨親自操刀設計，超質感的設計裝載著民眾在豐原太平洋百貨成長的回憶。

▲▼豐原太平洋百貨周年慶開跑，東森自然美也同步推出好康。（圖／業者提供）

▲▼豐原太平洋百貨周年慶開跑，推出美人魚多款限量訂製卡友禮。（圖／業者提供）

▲▼豐原太平洋百貨周年慶開跑，東森自然美也同步推出好康。（圖／業者提供）

業者表示，這次的週年慶從9月19日至10月20日，主打化妝品滿3000送300，1-7F全館滿5000送50，7F集雅社家電滿1萬送1千。首4日吉利卡友超級回饋滿3萬送600、滿5萬送1500；VIP也有尊榮回饋，吉利卡友刷國泰世華信用卡，全館滿10萬送3千，今年更新增滿30萬送1萬的高門檻回饋。若是買化妝品，刷國泰世華信用卡滿8800就再加贈100元禮券，週週還有推出豐富特殊訂製款卡友禮。今年打出4.8億業績，比起去年增加3千萬，絕對有信心可以達到。

▲▼豐原太平洋百貨周年慶開跑，東森自然美也同步推出好康。（圖／業者提供）

▲東森自然美也同步推出多項好康。（圖／業者提供）

東森自然美也在太百週年慶期間推出三大亮點，包括「閃亮女神光新品」、「秒殺特惠組」、不惜成本「滿額贈」。其中，購買NB-1胜肽水光標靶微導系列新品滿7800元，就送市價3000元的童妍水光護理課程1堂。

另外，現場更推出49折起的多項獨家特惠組。消費滿4200元送市價1980元山藥膠原身體系列、滿8800元送市價4590元PS彩妝四件組、滿13800元送市價8400元青春美妍組。課程更有買6送7約4.8折（百貨或禮卷折抵後），就是要每位愛美的女人，都可以輕鬆升級女神。

►我沒有遲到，是時間遲到了！

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