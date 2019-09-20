9年前「史上最驚恐開箱」...人妻：耗盡千年功力　結局2萬網讚爆：太猛了

▲媽媽肚裡裝了3個寶貝。（圖／黃依涵授權引用）

記者周亭瑋／綜合報導

最近開箱文風潮引爆，五花八門的創意掀起一波波高潮。一名母親也跟風，分享9年前的「驚恐開箱」，雖然嘴上這樣說，但背後流淌著溫情與滿滿的愛，上萬網友更敬佩不已，直呼「辛苦媽媽了，太厲害！」

網友黃依涵在爆廢公社po出9年前孕照，由於懷了三胞胎，在生產前幾天，她的肚子就像健達出奇蛋一般，而她也忍不住笑虧，「史上最可怕開箱文！耗盡了千年功力！」

請繼續往下閱讀...

她向《ETtoday新聞雲》記者提到，三胞胎是一個哥哥、妹妹和弟弟，「3隻在肚子裡時很乖，懷孕時也很OK，沒有什麼不適的狀況，除了3個月前的孕吐外，一直到生產前都讓我好吃好睡的，沒有行動上的不便，後期也完全沒臥床，自由行走到要生的那天」。

▲9年前，她產下2男1女。（圖／黃依涵授權引用）

黃依涵透露，那時「卸貨」後，3個寶貝的重量分別為2000克、2250克及2450克，以三胞胎來說，算是滿大隻的！而po文一出，狂吸超過2.1萬人按讚，網友們紛紛驚呼，「這畫面看起來幸福到爆表」、「超厲害的，懷3胎還能這麼瘦」、「天啊！這3隻寶寶看起來滿大的耶！辛苦媽咪了」、「使盡洪荒之力」、「最強開箱文，最強媽媽，五體投地了」。

而大票過來人也直說，「我背1個肚子就很重很累了，妳還一次背3個，媽媽妳好偉大」、「我1個的肚子到後期就很緊繃了，無法想像3個」。

►想看溫馨、搞笑、趣味滿滿的新聞，歡迎加入官方Line「ET酷搜」

►生火了！連我媽都用到發光