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上海直擊蘋果iPhone 11開賣！超狂果粉手機、手錶都要最好的

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▲上海直擊iPhone 11開賣。（影片／記者洪聖壹製作）

特約記者洪聖壹／上海報導

就在華為發表年度旗艦Mate 30系列，Apple公司新一代iPhone今起開賣，記者實際前往Apple公司位於上海浦東ifc旗艦門市，現場果粉絡繹不絕，實際訪問下來，現場民眾都是衝著三鏡頭的iPhone 11 Pro系列而來，其中更有超狂果粉，一到現場就急忙找工作人員找iPhone 11 Pro Max 512GB跟Apple Watch Series 5愛馬仕版本。

▲上海蘋果門市購機採用「預約制」，但上午開賣仍有大批果粉排隊守候。（圖／記者洪聖壹攝）

Apple 新一代iPhone採用了更頂規的A13 Bionic處理晶片，雖然三款手機都不支援5G，但卻是首度支援可媲美5G上網速度的WiFi 6傳輸規範，iPhone 11 Pro系列更是該公司首次配置三主鏡頭的產品，顏色則是新增了「夜幕綠」新色，陸版稱「暗夜綠」，新機質感更勝以往，也因此就吸引果粉徹夜排隊搶頭香。

▲iPhone 11 Pro系列是蘋果公司首款三鏡頭手機。（圖／記者洪聖壹攝）

從蘋果官網訂出的規格來看，大陸地區的iPhone全部都採用實體雙卡雙待，相較其餘國家採用一張SIM+eSIM是略有差別的。售價方面，6.1吋的iPhone 11售價人民幣5499元起、最高規格的是256GB版本（6799元），而5.8吋的iPhone 11 Pro售價8699元起，最頂規的是512GB版本，售價人民幣11,799元；iPhone 11 Pro Max 64GB版本售價人民幣9599元，最頂規的512GB版本售價人民幣12,699元，相較於台灣來說，價格還是稍微高一些。

▲陸版iPhone 11 Pro最頂規的是iPhone 11 Pro Max 512GB版本，售價人民幣12,699元。（圖／記者洪聖壹攝）

凌晨三點「手牽手」排隊

在大陸門市購機必須要先上網預約，預約到了才能在指定預約時間到門市購機，即便如此，還是有許多果粉只想趕快拿到手機，在上海浦東ifc就有一對情侶情侶，兩人從凌晨3點就到現場排隊，只為搶得夜幕綠新機。

▲蘋果位於上海浦東ifc門市的首購民眾是一對情侶，兩人都選擇夜幕綠新色。（圖／記者洪聖壹攝）

超狂果粉只為「頂規」而來

現場還有一名超狂果粉孫先生，每年只要有蘋果新機推出，他一定會選最頂規格的入手，只看他一開幕就在工作人員的導引下，直接入手售價人民幣12,699元（約台幣5.6萬元）的iPhone 11 Pro Max，顏色當然就是夜幕綠版本，他說：「蘋果每年的新色都是最流行的顏色，所以帶出去很好搭衣服跟配件，這點讓他很喜歡。」而除了iPhone，他還看上了售價人民幣10399元的Apple Watch Series 5，可惜現場沒貨，他仍不放棄，直說：「要去樓上的愛馬仕（Hermes）看看。」

女果粉熱愛黑色iPhone 11 Pro

另外還有一位預約上午8:00購機的傅小姐，她想要購買的是iPhone 11 Pro Max 256GB版本，不過選擇的是黑色，她說自己往年都是買銀白色版本的iPhone，但是因為今年的iPhone 11 Pro換上三鏡頭，白色版本看起來像「燈泡」，所以她想要選擇比較低調的黑色款。

知名攝影師強調了蘋果三鏡頭的威力

如同先前所介紹，新一代iPhone 除了搭載A13 Bionic處理器，最大的特色就是它是蘋果公司首款配置三鏡頭的手機，知名90後攝影師小北（張強）在現場分享他的拍攝體驗過程中，就強調了iPhone 11 Pro在拍攝能力的全面提升，並認為蘋果真正的把三鏡頭相機做成了一個「系統」，除了還原細節、呈現真實情境，整個拍照起來是順滑、不會卡頓的。

▲知名攝影師認為蘋果新一代手機的三鏡頭是真正做成了一個「系統」，除了還原細節、呈現真實情境，整個拍照起來是順滑、不會卡頓。（圖／記者洪聖壹攝）

無疑的，智慧型手機發展至今，螢幕顯示、續航力跟拍照功能是消費者最在乎的三大要素，而蘋果公司在推出首款雙鏡頭手機iPhone 7 Plus的3年後，推出了首款三鏡頭手機iPhone 11 Pro。從往例來看，蘋果商品雖然不是首創，但是卻是各大手機品牌廠「致敬」的對象，這也在在顯示該公司在軟硬體整合的能力，以及其在市場上的領導地位，而這次推出的三鏡頭拍攝拍攝功能以及即日起全新上線的iOS 13系統，或許有些地方都有Android陣營的影子，或許蘋果商品就是較為昂貴，但是從實際產品體驗來看、從現場支持者絡繹不絕的情況來看，Apple 公司持續在行動市場處於領導地位，也不是沒有原因的。

＊本篇新聞所有圖片、影片都是由iPhone Xs Max拍攝。

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