嗆陳菊要反省　柯文哲：不能因以前功勞就可以出現高雄大敗

記者陳家祥／台北報導

總統府秘書長陳菊19日表示，台北市長柯文哲每次提到她就怒不可遏，但她的生命與柯文哲沒交集，就像兩條平行線，「只因為我的派系他不喜歡」。對此，柯文哲說，其實人還是要反省，「不管是累積債務3000億、慶富案，不管是私菸案，或者是高雄選舉大敗，還是要反省的心情啦，不是人家特別要批評她」。

2017年，陳菊與柯文哲為地方政府舉債問題，兩人隔空交火至今，日前新系立委段宜康一句「柯文哲是比較會考試的韓國瑜」，讓柯文哲受訪時怒嗆「那小英是比較不會考試的韓國瑜？陳菊是比較肥的韓國瑜？」掀起軒然大波。陳菊19日接受中央社專訪時表示，柯文哲每次提到她就生氣，但兩人沒私人接觸，一次交流是為了北高兩市的動物園，基本上「我的生命跟他沒有交集、也沒有往來，就是尊重」。

▲柯文哲出席社區照顧關懷據點聯合成果展。（圖／記者徐斌慎攝）

對於陳菊不解為何要一直針對，柯文哲說，其實人還是要反省，「不管是累積債務3000億、慶富案，不管是私菸案，或者是高雄選舉大敗，還是要反省的心情啦，不是人家特別要批評她」。

柯文哲說，自己是外科醫生，我只看結果，「不管過去功勞怎麼樣，可是並不是說因為以前功勞，就可以讓後面出現這些事情，這是不對的」。

對於陳菊回酸「柯文哲在踏進台北市之前，跟台灣民主發展是沒有任何關係」，柯文哲直言，陳菊在提醒她以前是被判過刑、對台灣民主化是有貢獻的，「她的訴求是這樣，這當然我們都知道啊」，但不管妳以前對台灣民主有多大貢獻，並不表示後面可以出現這種慶富案、私菸案、債務累積到3000億，或者是高雄這次大敗。

柯文哲表示，2018高雄大敗，還是要很誠實面對事實，一定是執政有問題嘛，不然怎麼會敗成這個樣子？



▲陳菊、柯文哲。（合成圖／資料照）

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