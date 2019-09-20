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越南妹怎認識？老司機河內待6年　惦惦吃遍天下「學點越語絕對必要」

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▲激似韓妞！越南妹「治癒系甜笑」轟動表特　童年照出土...從小美到大。（圖／翻攝自Võ Châu Thư臉書）

▲武珠書五官和妝容都很像韓國妹子。（圖／翻攝自Võ Châu Thư臉書）

網搜小組周亭瑋／綜合報導

現在越南妹子在台灣男生心目中，地位不斷大躍進，成為憧憬的另一半人選。就有網友求問如何認識當地女生，釣出在河內工作6年的老司機，以自身經驗提點他，並強調「其實破破的越語真的很好用。」

一名網友今年初剛到河內展開新生活，他在PTT上表示，很想認識當地女生，並有進一步接觸，「她們以皮膚白、身材好著稱，而且基本的學歷及語言溝通方面，都沒有太大的問題，問問大家...在越南該怎麼認識越南女生？」

請繼續往下閱讀...

越南正妹Phan Thi Minh Hang（圖／翻攝自cas.naf IG）

▲越南正妹開學被偷拍引發轟動。（圖／翻攝自cas.naf IG）

對此，就有在河內工作6年的老司機，不吝分享自己的經歷，他提到，想好好認識越南女孩子，首先還是建議學點日常的簡單越語，「這幾年本肥依爛爛的越語行走在北越各地，巷口賣粉的阿姨、工地旁賣飯的大姐、加油站加油的大哥，聽到本肥可以用越文溝通，巴不得想把自己的女兒、妹妹、鄰居家的小孩介紹給我。」

此外，到咖啡店、餐廳、商場等地，看到年輕一點的店員小妹，就算用破破的越語搭訕，也很容易要到FB或ZALO，「因此...學點越文是絕對必要的，如果原PO只是短期來出差或旅遊，那沒啥好說的了，微信跟小蜜蜂開著自然有成堆的越南妹想好好認識你。」

▲論學習語言的重要XDDD。（圖／翻攝自PTT）

▲論學習語言的重要XDDD。（圖／翻攝自PTT）

對此，鄉民紛紛回應，「相貌中等，自己就貼過來了好不」、「有請老司機」、「找老婆不分國家，挑有婦德的」、「還蔓延到台灣來了」。最後，老司機也說，「挑老婆，我會挑越南的。而蜜蜂裡面基本沒純的，至少我沒遇過；反倒是微信上，之前有認識幾個單純想學中文的女大生。」

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