汽車銷售員自盜121萬還報案　豪擲75萬海買勞力士「迪通拿」栽了

記者邱中岳／台北報導

北市1名男子在北投一間中古車行擔任銷售員，但卻報案「經理要我買車的121萬被偷了」。警方勘查發現男子車子根本沒被破壞，追查之下疑是監守自盜，事後在男子家中搜出75萬勞力士名錶、以及價值近5萬元的名牌行李箱，還有30萬元贓款，讓男子百口莫辯，只好認栽。

▲汽車銷售員盜用公款之後，將75萬元拿去買勞力士「迪通拿」。（圖／記者邱中岳攝）

警方調查，28歲的蔡姓男子，8月初到中古車行任職，但某日卻突然跑到派出所報案，聲稱經理給他121萬，要他到台中買雙B，但卻發現錢放在車子上被偷了。

警方事後勘查車輛以及調閱周遭監視器發現，蔡男車子並沒有遭到破壞痕跡，且蔡男說法多次前後矛盾，讓警方開始起了疑心。

▲汽車銷售員報案121萬公款遭竊，警方覺得有異在車上、家中搜出剩下的30萬元贓款。（圖／記者邱中岳攝）

警方指出，事後追查發現男子根本就是監守自盜，19日上門搜索，除了搜出手錶以及行李箱外，更在蔡嫌家中、車內找到了30萬元贓款。

蔡嫌供稱，將錢拿走後先用75萬買勞力士「迪通拿」系列機械腕錶，還花10萬多元帶朋友出國旅遊，最後還買了價值近5萬元的知名品牌行李箱。警方訊後也依照詐欺、侵占罪嫌將蔡男移送法辦。

北投分局呼籲，法網恢恢，疏而不漏，千萬不要因一時貪念鑄下大錯，也希望民眾千萬不要以身試法。

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