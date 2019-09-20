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快訊／批中央「大張旗鼓、敲鑼打鼓進駐高雄」　韓國瑜：有必要這樣搞嗎？

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記者洪靖宜、洪正達／高雄報導

高雄市接連3天發生街頭暴力、連千毅的倉庫遭砸以及寵物店被開槍等事件，治安亮起紅燈。內政部長徐國勇19日對此表示，將在20日立法會總質詢結束後南下高雄。不過高雄市長韓國瑜則說「內政部這樣大張旗鼓、敲鑼打鼓進駐，請問高雄市形象受到這麼大傷害，造成觀光客、投資客停止來，請問誰要負責？」韓國瑜對徐國勇此舉表示，「很容易讓人感受是政治操作」。

▲▼韓國瑜出席高捷北機場達麗米樂開發案動土典禮。（圖／記者洪正達攝）

▲高雄市長韓國瑜批中央大動作南下是政治操作。（圖／記者洪正達攝）

高雄市治安亮起紅燈，內政部長徐國勇19日對此表示，將在20日立法會總質詢結束後，會親自南下高雄了解狀況，不過此舉卻引來高雄市長韓國瑜認為是在「卡韓」。對此，徐國勇20日上午於立院受訪時表示，「我想是他自己的解讀啦，沒有人會去卡他，他如果把治安做得好誰會去卡他」？

對此，高雄市長韓國瑜20日回應提到「今年跟去年做比較，刑案發生降低2%，破安率提高2%，破案率六都排名第三，治安是零容忍，警方大多數還是平順的」。

不過韓國瑜話鋒一轉批「高雄是好玩好吃有很多景點的地方，我們再三呼籲觀光客來高雄，內政部這樣大張旗鼓、敲鑼打鼓進駐，請問高雄市形象受到這麼大傷害，造成觀光客、投資客停止來，請問誰要負責，六都破案率我們排第三，有必要這樣搞嗎？上個禮拜明華園在剛演八仙過海，你行政院八個部會是不是要過濁水溪來高雄進駐，下個禮拜是不是教育部長、交通部長、法務部長都要進駐，高雄警察都是很勤勞，眷屬很辛苦，我覺得對徐國勇不客氣說，很容易讓人感覺是政治操作」。

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