這輩子必看！淡水戶外電影《看見台灣》　921滿20週年震撼紀錄片免費看



▲921滿20週年，當天將在淡水金色水岸廣場播映《看見台灣》。（圖／新北市政府觀光旅遊網）

記者林育綾／綜合報導

齊柏林導演拍攝《看見台灣》被喻為台灣人此生必看的紀錄片！今年921大地震滿20週年，同時也是「國家防災日」的當天晚間，在淡水金色水岸廣場將舉辦戶外電影放映會，播映該片重溫震撼人心的景象，開放民眾自由參加。



▲齊柏林導演拍攝《看見台灣》被喻為台灣人此生必看的紀錄片！（圖／淡水古蹟博物館提供）

台灣擁有震撼人心又讓人無法自拔的絕美景色，但也曾經歷過1999年921大地震的衝擊，山林受到極為嚴重的破壞，滿目瘡痍，台中霧峰林家花園甚至幾乎夷為平地，伍桂樓也只剩三面牆，建築毀損7成以上。另外森林礫石嚴重崩塌，植被隨土石崩落，山頭失去植被而裸露土壤，原本青翠的山頂形成光禿禿的獨特景象。

請繼續往下閱讀...

就在921大地震屆滿20週年，決定讓民眾重溫這部撼動人心的紀錄片，由新北市文化局、淡水古蹟博物館、齊柏林基金會共同舉辦的「看見淡水 看見台灣」戶外電影放映會，企圖喚起國人生態環保意識，感激它正視土地保育立法迫切。

齊柏林導演的作品，除了讓人們看見未曾欣賞過的台灣，也讓我們瞭解台灣的美、台灣的故事，感同身受台灣自然環境的變遷所斧鑿出來不可磨滅的傷痛。淡水古蹟博物館柏麗梅館長表示，歷史除了刻下教訓的印記，更難得能一同獲得見證。

▲▼淡水古蹟博物館內設置「齊空間」。（圖／淡水古蹟博物館提供）

除此之外，淡水古蹟博物館在10月也將展開一系列活動，一場扭轉台灣歷史的戰役「清法戰爭滬尾之役」展覽即將在10月登場，邀請民眾一同瞭解135年前的淡水歷史、省思並期許新北的未來。

9月21日(六)晚間7時，將在淡水金色水岸廣場播映《看見台灣》，開放民眾免費自由參加，無須事先報名，一同省思歷史並思考未來，活動訊息可至上官網(https://www.tshs.ntpc.gov.tw/)查詢。

看見淡水 看見台灣

播映齊柏林導演紀錄片《看見台灣》

主辦單位：淡水古蹟博物館

活動時間：2019年9月21日(六)晚間7:00

開放式觀賞，現場無需預約報名